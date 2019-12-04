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В Златоусте организатора онлайн-уроков по выкупу залогового имущества осудили на 5 лет за хищение более 50 млн рублей
4 декабрь 2019 (11:30)
УрБК, Челябинск, 04.12.2019. В Златоусте за хищение свыше 50 млн рублей у граждан осуждена местная жительница. Подсудимая проводила в интернете онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов.
41-летняя жительница региона признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».
Подсудимая, не имея реальной возможности исполнять обязательства перед физическими лицами и не обладая собственными денежными средствами, используя доверительные отношения с гражданами, проводила платные онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов на специализированных площадках по реализации залогового имущества. Для этого она использовала созданную в социальной сети закрытую группу «Академия Успеха».
Затем она уговаривала граждан внести деньги для участия в совместных сделках по выкупу залогового имущества, обещая хорошую прибыль. Для придания законности получения денежных средств дистанционно проводила занятия, заключала соинвесторские договоры, условия которых по возврату вложенных денежных средств с процентами исполнять не намеревалась. Полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
С марта 2016 года по декабрь 2017 года злоумышленница похитила у 80 жителей разных регионов России, Казахстана, Башкирии, вовлеченных в группу «Академия Успеха», более 50 млн руб. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
41-летняя жительница региона признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».
Подсудимая, не имея реальной возможности исполнять обязательства перед физическими лицами и не обладая собственными денежными средствами, используя доверительные отношения с гражданами, проводила платные онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов на специализированных площадках по реализации залогового имущества. Для этого она использовала созданную в социальной сети закрытую группу «Академия Успеха».
Затем она уговаривала граждан внести деньги для участия в совместных сделках по выкупу залогового имущества, обещая хорошую прибыль. Для придания законности получения денежных средств дистанционно проводила занятия, заключала соинвесторские договоры, условия которых по возврату вложенных денежных средств с процентами исполнять не намеревалась. Полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
С марта 2016 года по декабрь 2017 года злоумышленница похитила у 80 жителей разных регионов России, Казахстана, Башкирии, вовлеченных в группу «Академия Успеха», более 50 млн руб. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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