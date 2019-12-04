Новости дня

В Златоусте организатора онлайн-уроков по выкупу залогового имущества осудили на 5 лет за хищение более 50 млн рублей

УрБК, Челябинск, 04.12.2019. В Златоусте за хищение свыше 50 млн рублей у граждан осуждена местная жительница. Подсудимая проводила в интернете онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов.



41-летняя жительница региона признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».



Подсудимая, не имея реальной возможности исполнять обязательства перед физическими лицами и не обладая собственными денежными средствами, используя доверительные отношения с гражданами, проводила платные онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов на специализированных площадках по реализации залогового имущества. Для этого она использовала созданную в социальной сети закрытую группу «Академия Успеха».



Затем она уговаривала граждан внести деньги для участия в совместных сделках по выкупу залогового имущества, обещая хорошую прибыль. Для придания законности получения денежных средств дистанционно проводила занятия, заключала соинвесторские договоры, условия которых по возврату вложенных денежных средств с процентами исполнять не намеревалась. Полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению, сообщили в прокуратуре Челябинской области.



С марта 2016 года по декабрь 2017 года злоумышленница похитила у 80 жителей разных регионов России, Казахстана, Башкирии, вовлеченных в группу «Академия Успеха», более 50 млн руб. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:30</span><br /><strong>В Златоусте организатора онлайн-уроков по выкупу залогового имущества осудили на 5 лет за хищение более 50 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 04.12.2019. В Златоусте за хищение свыше 50 млн рублей у граждан осуждена местная жительница. Подсудимая проводила в интернете онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091802-v-zlatouste-organizatora-onlayn-urokov-po-vykupu-zalogovogo-imuschestva-osudili-na-5-let-za-hischenie-bolee-50-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: