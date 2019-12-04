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АСВ запустило портал кредиторов на своем сайте

УрБК, Москва, 04.12.2019. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» запустила на своем сайте модернизированный портал кредиторов ликвидируемых кредитных организаций.



Как пояснили в департаменте общественных связей АСВ, интернет-портал разработан в формате «одного окна», обеспечивая простоту навигации, наглядность размещаемой информации и удобство в ее использовании для кредиторов и вкладчиков ликвидируемых банков, а также других заинтересованных лиц.



«На странице портала кредиторов объединена информация обо всех проводимых мероприятиях в отношении банка и приведены актуальные данные отчетности. Для удобства пользователей портал содержит подразделы, внутри которых данные о банке раскрыты детально и в динамике. В подразделах, помимо основных сведений о банке, содержатся данные о ходе выплат страхового возмещения и расчетов с кредиторами, информация о формировании конкурсной массы и имуществе кредитной организации. В подразделах также представлены данные о реализации активов, расходах на конкурсное производство и сведения о проводимой судебно-исковой работе. Кроме того, раздел содержит информацию для заемщиков банка и контактные данные представителя конкурсного управляющего», — говорится в сообщении госкорпорации АСВ.



В настоящее время портал находится в процессе наполнения: к текущему моменту информация доступна по 27 банкам. При этом «Агентство по страхованию вкладов» продолжает работу по расширению перечня банков, информация по которым будет представлена в разделе кредиторов.

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