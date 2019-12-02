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ЦБ собирается ввести ограничения долговой нагрузки закредитованных российских компаний

УрБК, Москва, 02.12.2019. Центробанк России намерен ввести регуляторные меры для ограничения долговой нагрузки чрезмерно закредитованных крупных компаний.



Как уточняет агентство «Прайм», регулятор уже обсуждал данный вопрос с кредитно-финансовыми организациями. При этом банки согласны с тем, что в их кредитных портфелях растет концентрация рисков на крупнейших заемщиках, в связи с чем необходимо введение ограничительных мер в отношении чрезмерно закредитованных крупных нефинансовых компаний.



«Высокий уровень долговой нагрузки ряда нефинансовых организаций продолжает оставаться источником системного риска для банковского сектора. На фоне сокращения внешнего долга корпоративного сектора растет задолженность крупнейших компаний перед российскими банками. Это естественный тренд, но при этом концентрация рисков на крупных закредитованных заемщиках может являться источником риска для банковской системы», — отмечает регулятор.



Напомним, что ранее — в сентябре 2018 года — глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор обсуждает возможность введения показателя долга компании по отношению к доходам в банковском регулировании.



«В связи с этим Банк России рассматривает возможность использования макропруденциальных мер для ограничения долговой нагрузки нефинансовых компаний с системно значимым абсолютным уровнем долга, обладающих повышенным уровнем долговых метрик», — говорится в «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ.

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