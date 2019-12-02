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Официальный курс доллара США вырос на 33 коп., евро — на 43 коп.
2 декабрь 2019 (15:51)
УрБК, Москва, 02.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 декабря 2019 года. Курс долл. США вырос на 32,8 коп. до 64,4 руб., евро — на 42,55 коп. до 70,97 руб.
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