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Коммунальные службы Екатеринбурга для борьбы со снегом вывели на улицы города 164 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Сегодня днем, 2 декабря 2019 года, на приборке улично-дорожной сети Екатеринбурга планируется задействовать 459 дорожных рабочих и 164 единицы спецтехники, в том числе 28 комбинированных дорожных машин, 56 тракторов, 11 фронтальных погрузчиков и 45 самосвалов.



Как отмечается в сообщении на официальном сайте администрации города, кроме того, оперативные бригады коммунальщиков будут работать и в ночную смену.



«За последний осенний месяц мегаполис несколько раз накрывали сильные снегопады, а перепады температур из «плюса» в «минус» способствовали образованию гололеда. Потому коммунальные службы всех семи административных районов Екатеринбурга справлялись с капризами уральской погоды, борясь со снежными заносами и наледью на улицах и дорогах», — говорится в сообщении.



По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, в ночь с 30 ноября на 1 декабря на улицах города на уборке снега было задействовано 140 единиц спецтехники, в том числе 14 комбинированных дорожных машин (КДМ), 25 тракторов, 20 фронтальных погрузчиков, 47 самосвалов и др. Вручную разгребал снег в ночную смену 161 дорожный рабочий. В темное время суток этого дня районные службы благоустройства Екатеринбурга отправили на снегоприемные полигоны 1 тыс. 64 т снежной массы.



«Не останавливались работы и днем 1 декабря, когда дорожники занимались прометанием основных дорог и магистралей, делая акцент на ручной труд: расчищали тротуары, остановки и подходы к ним. В первый день зимы на уборке городских объектов улично-дорожной сети было задействовано 125 единиц техники и 437 дорожных рабочих, на снежные свалки вывезено почти 400 тонн снега. В темное время суток с 1 на 2 декабря на расчистке дорог и тротуаров трудились 152 единицы спецтехники и 127 дорожных рабочих, на полигоны вывезена 741 т снега», — отметили в администрации муниципалитета.

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