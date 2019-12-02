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Минюст предложил увеличить штрафы за задержку зарплат в РФ
2 декабрь 2019 (12:03)
УрБК, Москва, 02.12.2019. Министерство юстиции РФ предложило усилить санкции за задержку зарплат в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.
Проанализировав судебную практику, чиновники пришли к выводу, что сотрудники трудовой инспекции и судьи неоднозначно решают вопрос о том, сколько нарушений совершает работодатель при невыплате зарплаты более чем одному работнику. В подавляющем большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое по части 6 статьи 5.27 КоАП юрлицу выписывают штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
В докладе приведен пример решения Приморского краевого суда от августа прошлого года. Невыплату жалованья 2 тыс. 591 работнику в сумме 31,5 млн руб. сочли одним нарушением, и работодатель получил минимальный штраф 30 тыс. руб. Иногда суды отменяли постановления трудовой инспекции о штрафах за задержку зарплаты из-за того, что на компанию уже накладывали санкции за это в тот же период, также отметили в Минюсте.
По мнению ведомства, количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги.
Проанализировав судебную практику, чиновники пришли к выводу, что сотрудники трудовой инспекции и судьи неоднозначно решают вопрос о том, сколько нарушений совершает работодатель при невыплате зарплаты более чем одному работнику. В подавляющем большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое по части 6 статьи 5.27 КоАП юрлицу выписывают штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
В докладе приведен пример решения Приморского краевого суда от августа прошлого года. Невыплату жалованья 2 тыс. 591 работнику в сумме 31,5 млн руб. сочли одним нарушением, и работодатель получил минимальный штраф 30 тыс. руб. Иногда суды отменяли постановления трудовой инспекции о штрафах за задержку зарплаты из-за того, что на компанию уже накладывали санкции за это в тот же период, также отметили в Минюсте.
По мнению ведомства, количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги.
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