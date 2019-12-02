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В Свердловской области 11% населения получают зарплату ниже 15 тыс. рублей в месяц
2 декабрь 2019 (11:44)
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Свердловской области 11% населения получают зарплату ниже 15 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в рейтинге регионов РФ по количеству жителей с высокими зарплатами, который составило РИА «Новости».
Исследование основано на доле жителей каждого региона, чья зарплата превышает 100 тыс. руб. На Среднем Урале этот показатель составляет 3,7%. При этом медианная зарплата в регионе составляет 31,4 тыс. руб.
По показателю населения, получающего зарплату свыше 100 тыс. руб., Свердловская область занимает 26 место в рейтинге регионов РФ.
Исследование основано на доле жителей каждого региона, чья зарплата превышает 100 тыс. руб. На Среднем Урале этот показатель составляет 3,7%. При этом медианная зарплата в регионе составляет 31,4 тыс. руб.
По показателю населения, получающего зарплату свыше 100 тыс. руб., Свердловская область занимает 26 место в рейтинге регионов РФ.
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