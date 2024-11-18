УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:30

Свердловская область заняла 26 место в рейтинге регионов с самими высокими зарплатами

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. Свердловская область заняла 26 место в рейтинге регионов с самими высокими зарплатами, который составило РИА Новости.

На Среднем Урале доля работающих с зарплатой выше средней по стране составила 28,1%.

В топ-7 регионов-лидеров по этому показателю попали ЯНАО (66,5%), Чукотский АО (55,1%), ХМАО (52,7%), Магаданская область (52,5%), Ненецкий АО (52,3%), Сахалинская область (49,3%), Москва (46,3%) и Санкт-Петербург (44,9%).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области средняя предлагаемая зарплата с начала года выросла на 5,8% и составила 73 тыс. 645 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.11.2024 Свердловская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Свердловская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню зарплат, который составило РИА «Новости». Аналитики ...

18.11.2024 Свердловская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2024. Свердловская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню зарплат, который ...

11.11.2024 Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки, который составило РИА «Новости». ...

11.11.2024 Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки

УрБК, Москва, 11.11.2024. Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки, который ...

22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.