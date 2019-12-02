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Екатеринбург в 2021 году примет международный спортивный форум SportAccord
2 декабрь 2019 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Екатеринбурге в будущем году состоится международный спортивный форум SportAccord, сообщает официальный сайт муниципалитета.
«Детали предстоящего международного события в сфере спорта обсудили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, управляющий директор международной ассоциации SportAccord Нис Хатт и член исполнительного комитета SportAccord, президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель», — говорится в сообщении.
Форум состоится с 23 по 28 мая 2021 года в конгресс-холле международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
«Я рад сообщить, что в 2021 году SportAccord пройдет в Екатеринбурге и уже в третий раз в России. Нам повезло найти в лице Екатеринбурга идеального партнера. У города прекрасная инфраструктура и замечательный аэропорт, который планируется к расширению и будет великолепной гаванью для всех стран и народов. По результатам наших предыдущих визитов мы поняли, что это регион, который продолжает расти, наращивает свою инфраструктуру и продвигает спорт в жизнь. Основной идеей SportAccord является то, что мы должны строить мосты, которые должны соединять людей. Мы поддерживаем и продвигаем в жизнь идею о том, что люди должны работать вместе, объединять друг друга и претворять идеи спорта в жизнь. Нет никакого сомнения, что Екатеринбург очень любит спорт и спортивные мероприятия», — сказал Нис Хатт.
Отметим, что ежегодный всемирный саммит спорта и бизнеса под патронажем SportAccord — шестидневное мероприятие, в котором принимают участие лидеры мирового спортивного сообщества. Это единственное глобальное спортивно-деловое событие, в котором участвуют все международные спортивные федерации и их заинтересованные представители (в частности, Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта ASOIF, Ассоциация зимних Олимпийских международных федераций AIOWF, Ассоциация видов спорта, признанных Международным олимпийским комитетом, но не включенных в программу Игр ARISF, Ассоциация международных марафонов и пробегов AIMS, Генеральная ассоциация международных спортивных федераций GAISF) и проводят во время саммита свои ежегодные генеральные ассамблеи.
В разные годы SportAccord принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек, Санкт-Петербург и Сочи.
«Детали предстоящего международного события в сфере спорта обсудили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, управляющий директор международной ассоциации SportAccord Нис Хатт и член исполнительного комитета SportAccord, президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель», — говорится в сообщении.
Форум состоится с 23 по 28 мая 2021 года в конгресс-холле международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
«Я рад сообщить, что в 2021 году SportAccord пройдет в Екатеринбурге и уже в третий раз в России. Нам повезло найти в лице Екатеринбурга идеального партнера. У города прекрасная инфраструктура и замечательный аэропорт, который планируется к расширению и будет великолепной гаванью для всех стран и народов. По результатам наших предыдущих визитов мы поняли, что это регион, который продолжает расти, наращивает свою инфраструктуру и продвигает спорт в жизнь. Основной идеей SportAccord является то, что мы должны строить мосты, которые должны соединять людей. Мы поддерживаем и продвигаем в жизнь идею о том, что люди должны работать вместе, объединять друг друга и претворять идеи спорта в жизнь. Нет никакого сомнения, что Екатеринбург очень любит спорт и спортивные мероприятия», — сказал Нис Хатт.
Отметим, что ежегодный всемирный саммит спорта и бизнеса под патронажем SportAccord — шестидневное мероприятие, в котором принимают участие лидеры мирового спортивного сообщества. Это единственное глобальное спортивно-деловое событие, в котором участвуют все международные спортивные федерации и их заинтересованные представители (в частности, Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта ASOIF, Ассоциация зимних Олимпийских международных федераций AIOWF, Ассоциация видов спорта, признанных Международным олимпийским комитетом, но не включенных в программу Игр ARISF, Ассоциация международных марафонов и пробегов AIMS, Генеральная ассоциация международных спортивных федераций GAISF) и проводят во время саммита свои ежегодные генеральные ассамблеи.
В разные годы SportAccord принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек, Санкт-Петербург и Сочи.
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