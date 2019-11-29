В Качканаре торжественно открыли спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп» и лыжероллерную трассу

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев и олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной думы Антон Шипулин открыли физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп» и лыжероллерную трассу. ЕВРАЗ направил на возведение объектов около 360 млн руб., сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал».«Длина новой лыжероллерной трассы — более 2 километров. Здесь будут проводить соревнования и тренировки, массовые катания на лыжах. На трассе сделано наружное освещение, уложено новое покрытие, установлен мобильный пункт проката лыж, оборудованы стартовая поляна и автомобильная стоянка, в 2020 году будет построена лыжная база», — говорится в сообщении.Физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп» предназначен для занятий футболом, баскетболом, волейболом. Один из двух спортивных залов комплекса многофункциональный, а второй отведен для мини-футбола. Рядом со зданием построены два футбольных поля. Большое футбольное поле будет внесено в реестр полей Свердловской области, на нем будут проводиться региональные соревнования.После открытия спортивных объектов между ЕВРАЗом и правительством Свердловской области было подписано соглашение о совместном финансировании создания на базе Качканарского горно-промышленного колледжа Центра профессиональных компетенций, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills.«При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре завершены масштабные стройки: физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена, лыжероллерная трасса. Идет подготовка к строительству Дворца единоборств, проектируется Ледовый дворец. Подписанное сегодня соглашение о создании Центра профессиональных компетенций, безусловно, поспособствует развитию кадрового потенциала региона и наших предприятий», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.«Это долгожданные и радостные события в спортивной жизни Качканара. Это еще один шаг на пути к здоровому образу жизни, здоровому поколению и здоровой нации. Сегодня во всех городах и селах Свердловской области строятся новые футбольные поля, ледовые арены, велосипедные дорожки, треки, спортивные площадки. Особенно успешно «спортивное» строительство идет там, где усилия власти поддерживает бизнес. Оба объекта построены благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией городского округа и компанией ЕВРАЗ», — сообщил губернатор Евгений Куйвашев.«Я рад, что в Качканаре строятся масштабные спортивные объекты. Это привлечет внимание молодежи и, надеюсь, позволит сделать выбор в пользу жизни и трудоустройства в нашем городе», — сказал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.