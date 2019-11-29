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ФАС за неделю не зафиксировала рост цен на моторное топливо на АЗС Свердловской области

29 ноябрь 2019 (11:25)

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Цена на моторное топливо на АЗС Свердловской области с 18 по 24 ноября 2019 года осталась неизменной по сравнению с уровнем показателей, зафиксированных неделей ранее.

По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина марки АИ-92 (93) осталась неизменной и составила 42,08 руб. Бензин АИ-95 реализуется также по прежней стоимости — 44,97 руб. за литр.

Стоимость дизельного топлива осталась неизменной — 48,11 руб., как и сжиженного газа — 19,35 руб. за литр.

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