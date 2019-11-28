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Профильная комиссия гордумы одобрила в первом чтении проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Комиссия по бюджету и экономической политике гордумы Екатеринбурга одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020 год.



По словам замглавы Екатеринбурга Марины Андрусь, доходы муниципалитета в 2020 году составят 47,4 млрд руб., расходы — 49,2 млн руб. Плановый дефицит бюджета заложен на уровне 1,8 млрд руб., что составляет 7,5% от уровня доходов. При этом верхний предел муниципального долга на конец 2020 года составит 1 млрд руб.



В результате за принятие бюджета в первом чтении сегодня проголосовало большинство членов комиссии. Теперь проект бюджета в первом чтении будет рассмотрен на заседании гордумы 3 декабря 2019 года.

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