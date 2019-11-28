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Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России может достигать более 15,6%
28 ноябрь 2019 (12:12)
УрБК, Москва, 28.11.2019. Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России составляет 15,6%. В прошлом году этот показатель составлял 8,4%, но без учета потребления контрафактного табака в сельской местности. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на аналитическое агентство Nielsen.
Исследование проходило в 89 крупных городах и в 136 небольших населенных пунктах РФ: организация собрала больше 15 тыс. пустых пачек из-под сигарет. К нелегальной продукции отнесли упаковки без надписей на русском языке и без российской акцизной марки.
По результатам анализа были сделаны выводы, что больше всего нелегальной продукции попадает со стороны Белоруссии — 36%, Казахстана — 8,9%, Армении — 8,8%, стран дальнего зарубежья (Иран, Ирак, ОАЭ, Сербия) — 15%. Еще 9,6% нелегальной продукции — сигареты с подозрительными акцизными марками.
По версии Nielsen, востребованность нелегального табака связана с падением покупательной способности населения, близостью с границами стран ЕАЭС и логистической доступностью.
Напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года. В соответствии с ней потребление табака населением хотят сократить с 29% до 21%.
Исследование проходило в 89 крупных городах и в 136 небольших населенных пунктах РФ: организация собрала больше 15 тыс. пустых пачек из-под сигарет. К нелегальной продукции отнесли упаковки без надписей на русском языке и без российской акцизной марки.
По результатам анализа были сделаны выводы, что больше всего нелегальной продукции попадает со стороны Белоруссии — 36%, Казахстана — 8,9%, Армении — 8,8%, стран дальнего зарубежья (Иран, Ирак, ОАЭ, Сербия) — 15%. Еще 9,6% нелегальной продукции — сигареты с подозрительными акцизными марками.
По версии Nielsen, востребованность нелегального табака связана с падением покупательной способности населения, близостью с границами стран ЕАЭС и логистической доступностью.
Напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года. В соответствии с ней потребление табака населением хотят сократить с 29% до 21%.
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