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Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России может достигать более 15,6%





Исследование проходило в 89 крупных городах и в 136 небольших населенных пунктах РФ: организация собрала больше 15 тыс. пустых пачек из-под сигарет. К нелегальной продукции отнесли упаковки без надписей на русском языке и без российской акцизной марки.



По результатам анализа были сделаны выводы, что больше всего нелегальной продукции попадает со стороны Белоруссии — 36%, Казахстана — 8,9%, Армении — 8,8%, стран дальнего зарубежья (Иран, Ирак, ОАЭ, Сербия) — 15%. Еще 9,6% нелегальной продукции — сигареты с подозрительными акцизными марками.



По версии Nielsen, востребованность нелегального табака связана с падением покупательной способности населения, близостью с границами стран ЕАЭС и логистической доступностью.



Напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года. В соответствии с ней потребление табака населением хотят сократить с 29% до 21%. УрБК, Москва, 28.11.2019. Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России составляет 15,6%. В прошлом году этот показатель составлял 8,4%, но без учета потребления контрафактного табака в сельской местности. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на аналитическое агентство Nielsen.Исследование проходило в 89 крупных городах и в 136 небольших населенных пунктах РФ: организация собрала больше 15 тыс. пустых пачек из-под сигарет. К нелегальной продукции отнесли упаковки без надписей на русском языке и без российской акцизной марки.По результатам анализа были сделаны выводы, что больше всего нелегальной продукции попадает со стороны Белоруссии — 36%, Казахстана — 8,9%, Армении — 8,8%, стран дальнего зарубежья (Иран, Ирак, ОАЭ, Сербия) — 15%. Еще 9,6% нелегальной продукции — сигареты с подозрительными акцизными марками.По версии Nielsen, востребованность нелегального табака связана с падением покупательной способности населения, близостью с границами стран ЕАЭС и логистической доступностью.Напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года. В соответствии с ней потребление табака населением хотят сократить с 29% до 21%.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:12</span><br /><strong>Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России может достигать более 15,6%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 28.11.2019. Доля контрабанды и контрафакта сигарет в России составляет 15,6%. В прошлом году этот показатель составлял 8,4%, но без учета потребления контрафактного табака в сельской местности. Такие данные </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091664-dolya-kontrabandy-i-kontrafakta-sigaret-v-rossii-mozhet-dostigat-bolee-156.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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