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В Миассе осуждена группа лиц за хищение из бюджета более 24 млн рублей

УрБК, Челябинск, 28.11.2019. В Миассе осуждена группа лиц, похитившая свыше 24 млн руб. бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела дошкольного образования МКУ Миасского городского округа «Образование», предпринимателя, депутата собрания депутатов Миасского городского округа и директора коммерческой организации. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Обвиняемыми заключено с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении.



В суде установлено, что в 2017 году соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников министерства образования и науки Челябинской области и администрации Миасского городского округа похитили денежные средства в размере 24,1 млн руб., продав в рамках муниципального контракта непригодное для использования по целевому назначению здание для детского сада в Миассе. В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 14 млн руб.



В ходе следствия приняты меры по возмещению имущественного вреда, в результате которых добровольно погашено более 12 млн руб. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение уголовного дела.



Судом бывшему начальнику отдела дошкольного образования назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Другим двоим соучастникам — по 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом 500 тыс. руб. каждому.

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