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Минфин разместил облигации федерального займа на 13 млрд рублей

27 ноябрь 2019 (17:42)

УрБК, Москва, 27.11.2019. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с датой погашения 28 февраля 2024 года на сумму 12 млрд 966 млн руб., сообщается на сайте МосБиржи.

Спрос на аукционе достиг 17 млрд 793 млн руб. Цена отсечения составила 101,65% к номиналу. Средневзвешенная доходность выпуска — 6,13% годовых.

Отметим, что в IV квартале Минфин РФ планирует разместить облигации федерального займа номинальным объемом 420 млрд руб.

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