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Комиссия по МСУ гордумы Екатеринбурга согласовала бюджет на информирование населения о работе городских органов власти

27 ноябрь 2019 (17:22)

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению (МСУ) согласовала сумму, которую городские власти в 2020 году направят на информирование населения о деятельности муниципальных органов власти.

По итогам 2019 года администрация Екатеринбурга выделит на информирование жителей о работе муниципальных органов власти 104,7 млн руб. В 2020 году на эти цели в проекте бюджета запланировано 123 млн руб. В итоге депутаты согласовали расходы, вопрос будет вынесен на заседание гордумы 3 декабря.

В итоге большинством голосов члены комиссии утвердили эту статью расходов на текущий и 2020 год. Окончательное решение будет принято на заседании городской думы Екатеринбурга, которое состоится 3 декабря.

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