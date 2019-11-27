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Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро — на 8 коп.
27 ноябрь 2019 (16:40)
УрБК, Москва, 27.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 ноября 2019 года. Курс долл. США снизился на 5,17 коп. до 63,97 руб., евро — на 7,61 коп. до 70,43 руб.
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