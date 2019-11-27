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Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области опустился ниже 1%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. По состоянию на 27 ноября 2019 года численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет 21 тыс. 180 человек. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости региона.



Уровень регистрируемой безработицы на Среднем Урале составляет 0,99%.



В текущем году максимальный уровень этого показателя был зафиксирован в мае (1,27%), минимальный — в январе (0,97%). С февраля 2019 года уровень безработицы стабильно превышал 1%.

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