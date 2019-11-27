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Квартиры в Ботаническом районе Екатеринбурга за год подорожали на 7%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. С 23 сентября по 23 октября 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась на 0,4% и составила 65 тыс. 981 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании группы компаний «Новосел».



«Наибольшие положительные значения зафиксированы в районах Ботанический (плюс 1,3%), Академический (плюс 0,9%). ЖБИ (плюс 0,7%). Наибольшее снижение цен отмечено в районах Уктус (минус 1,5%), Чермет (минус 1,4%), Пионерский (минус 1,1%), Автовокзал (минус 1,1%)», — говорится в исследовании.



За последний год наибольший рост цен отмечен в районах Ботанический (плюс 7,1%), Новая Сортировка (плюс 5,7%), Уралмаш (плюс 5%), Старая Сортировка (плюс 4,9%). Снижение стоимости жилья зафиксировано на Широкой Речке (минус 1,4%).

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