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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве торгового дома «Антей»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Торговый дом «Антей» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Истцом по делу выступает ПАО «ТАТФОНДБАНК». Сумма исковых требований составляет более 6 млн руб.



Отметим, что ООО «Торговый дом «Антей» зарегистрировано в Екатеринбурге по переулку Автоматики, 1. Предприятие специализируется на продаже режущего инструмента для деревообрабатывающей, мебельной, металлообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и других отраслей.

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