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На рассмотрение гордумы Екатеринбурга вынесен проект о создании восьмого района на базе Академического
26 ноябрь 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект о создании восьмого административного района на базе Академического. В случае одобрения предложения будет оформлена законодательная инициатива для ее рассмотрения региональным парламентом.
О том, что принципиальные стратегические решения по поводу появления восьмого административного района Академического приняты, Александр Высокинский сообщил еще минувшей весной, говорится на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
«Мы сейчас готовим проект областного закона о создании восьмого района города Екатеринбурга, после этого будет проводиться работа с федеральными структурами, которые должны будут разместить в этом районе свои подразделения: суд, фискальные службы, прокуратуру и другие. После того, как мы пройдем этот этап, будет принято решение по территориальным границам будущего района. Таким образом к 2023 году Академический должен стать восьмым районом Екатеринбурга», — сказал тогда глава города.
Предпосылки для принятия такого решения появились осенью 2005 года, когда между Екатеринбургом и ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» было подписано соглашение «О комплексной застройке территории планировочного района «Академический».
Выделение района Академического в качестве новой административно-территориальной единицы позволит обеспечить единый подход к его социально-экономическому развитию, разграничить зоны ответственности и закрепить их за уполномоченными территориальными подразделениями органов исполнительной власти, избежать дублирования полномочий и «размытия» ответственности между администрациями Ленинского и Верх-Исетского районов города Екатеринбурга.
Также такое решение позволит сократить сроки принятия управленческих решений, повысить оперативность реагирования на запросы населения и обеспечить их всестороннее рассмотрение и решение, ускорить темпы строительства объектов социально-культурной сферы, создания сбалансированной социокультурной инфраструктуры района, обеспечить качественную санитарную уборку и единый подход к благоустройству территории района. Среди других плюсов: решение вопросов о прикреплении жителей к муниципальным учреждениям здравоохранения для обеспечения медобслуживания, о постановке детей на учет и зачислении в детсады и школы.
Напомним, что Академический отличает единая концепция застройки и развития территории, продуманный архитектурный стиль. Одновременно со строительством жилья уделяется повышенное внимание созданию социальных, коммерческих и иных инфраструктурных объектов, рабочих мест, организации транспортного обслуживания и благоустройству территории.
К концу 2018 года в Академическом возведено 2 млн 173,7 тыс. кв. м. жилья. На сегодняшний день здесь проживает примерно 68,7 тыс. человек (по сведениям Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»).
О том, что принципиальные стратегические решения по поводу появления восьмого административного района Академического приняты, Александр Высокинский сообщил еще минувшей весной, говорится на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
«Мы сейчас готовим проект областного закона о создании восьмого района города Екатеринбурга, после этого будет проводиться работа с федеральными структурами, которые должны будут разместить в этом районе свои подразделения: суд, фискальные службы, прокуратуру и другие. После того, как мы пройдем этот этап, будет принято решение по территориальным границам будущего района. Таким образом к 2023 году Академический должен стать восьмым районом Екатеринбурга», — сказал тогда глава города.
Предпосылки для принятия такого решения появились осенью 2005 года, когда между Екатеринбургом и ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» было подписано соглашение «О комплексной застройке территории планировочного района «Академический».
Выделение района Академического в качестве новой административно-территориальной единицы позволит обеспечить единый подход к его социально-экономическому развитию, разграничить зоны ответственности и закрепить их за уполномоченными территориальными подразделениями органов исполнительной власти, избежать дублирования полномочий и «размытия» ответственности между администрациями Ленинского и Верх-Исетского районов города Екатеринбурга.
Также такое решение позволит сократить сроки принятия управленческих решений, повысить оперативность реагирования на запросы населения и обеспечить их всестороннее рассмотрение и решение, ускорить темпы строительства объектов социально-культурной сферы, создания сбалансированной социокультурной инфраструктуры района, обеспечить качественную санитарную уборку и единый подход к благоустройству территории района. Среди других плюсов: решение вопросов о прикреплении жителей к муниципальным учреждениям здравоохранения для обеспечения медобслуживания, о постановке детей на учет и зачислении в детсады и школы.
Напомним, что Академический отличает единая концепция застройки и развития территории, продуманный архитектурный стиль. Одновременно со строительством жилья уделяется повышенное внимание созданию социальных, коммерческих и иных инфраструктурных объектов, рабочих мест, организации транспортного обслуживания и благоустройству территории.
К концу 2018 года в Академическом возведено 2 млн 173,7 тыс. кв. м. жилья. На сегодняшний день здесь проживает примерно 68,7 тыс. человек (по сведениям Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»).
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