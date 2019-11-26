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На рассмотрение гордумы Екатеринбурга вынесен проект о создании восьмого района на базе Академического

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект о создании восьмого административного района на базе Академического. В случае одобрения предложения будет оформлена законодательная инициатива для ее рассмотрения региональным парламентом.



О том, что принципиальные стратегические решения по поводу появления восьмого административного района Академического приняты, Александр Высокинский сообщил еще минувшей весной, говорится на официальном сайте администрации Екатеринбурга.



«Мы сейчас готовим проект областного закона о создании восьмого района города Екатеринбурга, после этого будет проводиться работа с федеральными структурами, которые должны будут разместить в этом районе свои подразделения: суд, фискальные службы, прокуратуру и другие. После того, как мы пройдем этот этап, будет принято решение по территориальным границам будущего района. Таким образом к 2023 году Академический должен стать восьмым районом Екатеринбурга», — сказал тогда глава города.



Предпосылки для принятия такого решения появились осенью 2005 года, когда между Екатеринбургом и ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» было подписано соглашение «О комплексной застройке территории планировочного района «Академический».



Выделение района Академического в качестве новой административно-территориальной единицы позволит обеспечить единый подход к его социально-экономическому развитию, разграничить зоны ответственности и закрепить их за уполномоченными территориальными подразделениями органов исполнительной власти, избежать дублирования полномочий и «размытия» ответственности между администрациями Ленинского и Верх-Исетского районов города Екатеринбурга.



Также такое решение позволит сократить сроки принятия управленческих решений, повысить оперативность реагирования на запросы населения и обеспечить их всестороннее рассмотрение и решение, ускорить темпы строительства объектов социально-культурной сферы, создания сбалансированной социокультурной инфраструктуры района, обеспечить качественную санитарную уборку и единый подход к благоустройству территории района. Среди других плюсов: решение вопросов о прикреплении жителей к муниципальным учреждениям здравоохранения для обеспечения медобслуживания, о постановке детей на учет и зачислении в детсады и школы.



Напомним, что Академический отличает единая концепция застройки и развития территории, продуманный архитектурный стиль. Одновременно со строительством жилья уделяется повышенное внимание созданию социальных, коммерческих и иных инфраструктурных объектов, рабочих мест, организации транспортного обслуживания и благоустройству территории.



К концу 2018 года в Академическом возведено 2 млн 173,7 тыс. кв. м. жилья. На сегодняшний день здесь проживает примерно 68,7 тыс. человек (по сведениям Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>На рассмотрение гордумы Екатеринбурга вынесен проект о создании восьмого района на базе Академического</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект о создании восьмого административного района на базе Академического. В случае одобрения предложения будет оформлена законодательная инициатива для ее рассмотрения региональным парламентом.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091619-glava-ekaterinburga-aleksandr-vysokinskiy-vnes-na-rassmotrenie-gordumy-proekt-o-sozdanii-vosmogo-rayona-na-baze-akademicheskogo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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