Новости дня

Число потенциальных банкротов в Челябинской области увеличилось на 9,7%

УрБК, Челябинск, 26.11.2019. Количество потенциальных банкротов в Челябинской области в январе-октябре этого года выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по состоянию на 1 ноября 2019 года составило 28 тыс. 598 человек против 26 тыс. 65 заемщиков годом ранее. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По данным НБКИ, наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов в 2019 году зафиксирована в Свердловской (+15,1%), Самарской (+10,6%), Челябинской (+9,7%) и Иркутской (+9,5%) областях, а также в Москве (+9,2%) и Московской области (+8,6%).



В целом по России число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам в 2019 году выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1 млн 31,4 тыс. человек.



«Несмотря на то, что закон о банкротстве физических лиц вступил в силу более четырех лет назад, говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится. Признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется прежде всего тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и к тому же «недешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях», — подчеркнул в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



По его мнению, не исключено, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. «По крайней мере, в 2019 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в целом ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь это связано с улучшением в последние годы качества управления риском со стороны кредиторов, а также мероприятиями Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования», — уточнил Александр Викулин.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:15</span><br /><strong>Число потенциальных банкротов в Челябинской области увеличилось на 9,7%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 26.11.2019. Количество потенциальных банкротов в Челябинской области в январе-октябре этого года выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по состоянию на 1 ноября 2019 года составило 28 тыс. 598 человек против 26 тыс. 65 заемщиков годом ранее. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091615-chislo-potencialnyh-bankrotov-v-chelyabinskoy-oblasti-uvelichilos-na-97.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: