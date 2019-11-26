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Число потенциальных банкротов в Челябинской области увеличилось на 9,7%
26 ноябрь 2019 (17:15)
УрБК, Челябинск, 26.11.2019. Количество потенциальных банкротов в Челябинской области в январе-октябре этого года выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по состоянию на 1 ноября 2019 года составило 28 тыс. 598 человек против 26 тыс. 65 заемщиков годом ранее. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным НБКИ, наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов в 2019 году зафиксирована в Свердловской (+15,1%), Самарской (+10,6%), Челябинской (+9,7%) и Иркутской (+9,5%) областях, а также в Москве (+9,2%) и Московской области (+8,6%).
В целом по России число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам в 2019 году выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1 млн 31,4 тыс. человек.
«Несмотря на то, что закон о банкротстве физических лиц вступил в силу более четырех лет назад, говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится. Признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется прежде всего тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и к тому же «недешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях», — подчеркнул в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его мнению, не исключено, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. «По крайней мере, в 2019 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в целом ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь это связано с улучшением в последние годы качества управления риском со стороны кредиторов, а также мероприятиями Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования», — уточнил Александр Викулин.
По данным НБКИ, наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов в 2019 году зафиксирована в Свердловской (+15,1%), Самарской (+10,6%), Челябинской (+9,7%) и Иркутской (+9,5%) областях, а также в Москве (+9,2%) и Московской области (+8,6%).
В целом по России число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам в 2019 году выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1 млн 31,4 тыс. человек.
«Несмотря на то, что закон о банкротстве физических лиц вступил в силу более четырех лет назад, говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится. Признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется прежде всего тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и к тому же «недешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях», — подчеркнул в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его мнению, не исключено, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. «По крайней мере, в 2019 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в целом ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь это связано с улучшением в последние годы качества управления риском со стороны кредиторов, а также мероприятиями Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования», — уточнил Александр Викулин.
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