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Число потенциальных банкротов в Свердловской области за год выросло на 15,1%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Количество потенциальных банкротов в Свердловской области в январе-октябре этого года выросло на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по состоянию на 1 ноября 2019 года составило 42 тыс. 286 заемщиков против 36 тыс. 751 заемщика годом ранее. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам в 2019 году, по данным НБКИ, достигло 1 млн 31,4 тыс. человек.



Как уточнили в НБКИ, именно столько граждан имеют просроченный долг в более чем 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов — прим. ред.). Таким образом, за год количество потенциальных банкротов по стране увеличилось незначительно — всего на 4,9%.

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