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Банк «НЕЙВА» подготовил специальные предложения для бизнеса

26 ноябрь 2019 (15:56)

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Банк «НЕЙВА» уже подготовился к «Черной пятнице» и представил специальные предложения для бизнеса.

Как уточнили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, акция продлится с 18 ноября по 31 декабря 2019 года.

«Успевайте подключить выгодный оптовый пакет «Базовый», «Универсальный» или «Максимальный» на 6 и 12 месяцев до конца 2019 года и получайте в подарок дополнительный месяц бесплатного обслуживания по истечении срока действия пакета! Чтобы воспользоваться предложением уже в декабре, подайте заявление через «Банк-Директ» до 30 ноября. Мы за справедливость в программе лояльности, поэтому в акции могут принять участие как действующие клиенты банка, так и новые, которые только открывают или планируют открыть счет», — подчеркивается в сообщении банка.

Тем клиентам, у кого остались вопросы, помогут специалисты круглосуточного центра банка «НЕЙВА» по многоканальному телефону 8−800−7000−213 (звонок бесплатный).

Все подробности можно посмотреть здесь.

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