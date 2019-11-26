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Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 20 коп.
26 ноябрь 2019 (15:34)
УрБК, Москва, 26.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 26,02 коп. до 64,02 руб., евро — на 20,37 коп. до 70,51 руб.
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