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На конец сентября субсидии на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ получила 81 тыс. семей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. По состоянию на конец сентября 2019 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ воспользовалась 81 тыс. семей Среднего Урала. Это на 0,8 тыс. семей больше, чем на конец сентября 2018 года, указали в Свердловскстате.



Удельный вес семей, воспользовавшихся субсидиями за январь-сентябрь 2019 г., составил 6,2% от общего числа семей, проживающих в области. Наибольший охват населения этой формой социальной защиты наблюдался в Режевском городском округе (31,3%), городском округе Верхняя Тура (27%), Пышминском городском округе (23,6%).



Среднемесячный размер начисленной субсидии на одну семью составил 1487,7 руб., что выше уровня января-сентября 2018 года на 8,1%.



Наиболее высокий размер субсидий сложился в Асбестовском (2228,8 руб.), Волчанском (2129,8), Арамильском (2042,7), Березовском (2019,3) городских округах, Камышловском муниципальном районе (1929,7), городском округе Сухой Лог (1928,5), муниципальном образовании город Каменск-Уральский (1914), городском округе Верхнее Дуброво (1897,1), Североуральском городском округе (1881,0), городских округах Заречный (1862,5), Верх-Нейвинский (1789,3), Ирбитском муниципальном образовании (1778,5), Серовском (1758,3), Малышевском (1726,4), Качканарском (1708,9 руб.) городских округах. В Екатеринбурге этот показатель составил 1656,2 руб.



Наряду с предоставлением субсидий гражданам предоставляется социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг. При этом в отличие от субсидий социальная поддержка не зависит от уровня доходов семьи. За январь-сентябрь 2019 г. социальной поддержкой воспользовалось 979 тыс. человек или 22,7% населения области. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 801 руб.



Наибольший среднемесячный размер социальной поддержки зарегистрирован в Малышевском городском округе (1615 руб.), городском округе Рефтинский (1591,7), Слободо-Туринском муниципальном районе (1366,6), Ачитском (1301,0), Пышминском (1293,6), Гаринском (1199,3) городских округах, городских округах Верх-Нейвинский (1087,5), Верхний Тагил (1069,7), Верхнее Дуброво (1055,2), Первоуральск (1004,3), Камышловском муниципальном районе (992,9), Шалинском (985,4), Бисертском (973,4), Белоярском (973,1), Невьянском (965,1), Березовском (915,7 руб.) городских округах. В Екатеринбурге выплата составляет 760,2 руб.



Напомним, семьям, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области это 22%), предоставляются бюджетные субсидии.

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