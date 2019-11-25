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Новым гендиректором «Российского экологического оператора» назначили экс-министра Михаила Меня

25 ноябрь 2019 (16:52)

УрБК, Москва, 25.11.2019. На должность гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) назначен экс-министр строительства и ЖКХ, аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление зампреда правительства РФ Алексея Гордеева.

По его словам, в настоящее время идет процесс оформления Михаила Меня на должность.

Распоряжение об отставке с поста гендиректора РЭО Дениса Буцаева было опубликовано на сайте кабинета министров в понедельник. Его полномочия досрочно прекратил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. При этом распоряжение о назначении Д. Буцаева руководителем РЭО было подписано в феврале этого года.

«Российский экологический оператор» был создан в январе 2019 года, компания на 100% принадлежит государству и курирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах России — сбор, транспортировку, хранение, переработку и утилизацию. У компании есть контроль над региональными операторами, которые выбираются в результате конкурсов.

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