Новости дня

Новым гендиректором «Российского экологического оператора» назначили экс-министра Михаила Меня

УрБК, Москва, 25.11.2019. На должность гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) назначен экс-министр строительства и ЖКХ, аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление зампреда правительства РФ Алексея Гордеева.



По его словам, в настоящее время идет процесс оформления Михаила Меня на должность.



Распоряжение об отставке с поста гендиректора РЭО Дениса Буцаева было опубликовано на сайте кабинета министров в понедельник. Его полномочия досрочно прекратил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. При этом распоряжение о назначении Д. Буцаева руководителем РЭО было подписано в феврале этого года.



«Российский экологический оператор» был создан в январе 2019 года, компания на 100% принадлежит государству и курирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах России — сбор, транспортировку, хранение, переработку и утилизацию. У компании есть контроль над региональными операторами, которые выбираются в результате конкурсов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:52</span><br /><strong>Новым гендиректором «Российского экологического оператора» назначили экс-министра Михаила Меня</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 25.11.2019. На должность гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) назначен экс-министр строительства и ЖКХ, аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление зампреда правительства РФ Алексея Гордеева. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091577-novym-gendirektorom-rossiyskogo-ekologicheskogo-operatora-naznachili-eks-ministra-mihaila-menya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: