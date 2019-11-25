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ФАС зафиксировала снижение цены на моторное топливо в Свердловской области

25 ноябрь 2019 (16:12)

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Цена на моторное топливо в Свердловской области с 11 по 17 ноября 2019 года снизилась по сравнению с уровнем показателей, зафиксированных неделей ранее.

По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина марки АИ 92 (93) осталась неизменной и составила 42,08 руб. Бензин АИ 95 снизился в цене на 5 коп. и реализуется за 44,97 руб. за литр.

Стоимость дизельного топлива осталась неизменной — 48,11 руб., как и сжиженного газа — 19,35 руб. за литр.

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