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Куратор «мусорной реформы» в РФ Денис Буцаев отправлен в отставку
25 ноябрь 2019 (13:49)
УрБК, Москва, 25.11.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Буцаева Дениса Петровича», — говорится в документе.
Отметим, что распоряжение о назначении Д. Буцаева руководителем РЭО было подписано в феврале этого года.
Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года, компания на 100% принадлежит государству и курирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах России — сбор, транспортировку, хранение, переработку и утилизацию. У компании есть контроль над региональными операторами, которые выбираются в результате конкурсов.
«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Буцаева Дениса Петровича», — говорится в документе.
Отметим, что распоряжение о назначении Д. Буцаева руководителем РЭО было подписано в феврале этого года.
Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года, компания на 100% принадлежит государству и курирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах России — сбор, транспортировку, хранение, переработку и утилизацию. У компании есть контроль над региональными операторами, которые выбираются в результате конкурсов.
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