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Куратор «мусорной реформы» в РФ Денис Буцаев отправлен в отставку

УрБК, Москва, 25.11.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.



«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Буцаева Дениса Петровича», — говорится в документе.



Отметим, что распоряжение о назначении Д. Буцаева руководителем РЭО было подписано в феврале этого года.



Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года, компания на 100% принадлежит государству и курирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах России — сбор, транспортировку, хранение, переработку и утилизацию. У компании есть контроль над региональными операторами, которые выбираются в результате конкурсов.

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