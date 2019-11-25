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Куратор «мусорной реформы» в РФ Денис Буцаев отправлен в отставку

25 ноябрь 2019 (13:49)

УрБК, Москва, 25.11.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Буцаева Дениса Петровича», — говорится в документе.

Отметим, что распоряжение о назначении Д. Буцаева руководителем РЭО было подписано в феврале этого года.

Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года, компания на 100% принадлежит государству и курирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах России — сбор, транспортировку, хранение, переработку и утилизацию. У компании есть контроль над региональными операторами, которые выбираются в результате конкурсов.

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