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Уральские предприниматели пожаловались генпрокурору РФ на неэффективность инструментов финансовой поддержки

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2019. В пятницу, 22 ноября 2019 года, генеральный прокурор России Юрий Чайка провел личный прием предпринимателей Уральского федерального округа — представителей малого и среднего бизнеса.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в мероприятии приняли участие первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, а также заместители — Виктор Гринь и Юрий Гулягин — и руководители ключевых Главков Генпрокуратуры России. Модератором встречи выступил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.



«Открывая мероприятие, Юрий Чайка отметил, что в вопросах защиты прав предпринимателей органам прокуратуры отведено ключевое место. Только за последние полтора года усилиями прокуроров бизнес-структуры избавлены от проведения почти 300 тыс. плановых и внеплановых проверок, предпринимателям возвращено свыше 47 млрд руб. долгов по государственным и муниципальным контрактам. Генеральный прокурор РФ выступил за продолжение формата личных встреч с бизнесменами, который дает возможность получить информацию «из первых рук» и оперативно решать возникающие проблемы. Личные приемы уже запланированы на следующий год в Приволжском, Северо-Западном, Южном федеральных округах», — уточнили представители областной прокуратуры.



Во время приема местные предприниматели затронули наиболее актуальную для них на сегодняшний день проблематику. В частности, был поднят вопрос о необходимости согласования прокурором проводимых контролерами административных расследований и плановых (рейдовых) осмотров.



Как отметил Юрий Чайка, «о складывающейся ситуации проинформирован глава государства с предложением распространить механизм согласования проверок прокурорами на такие мероприятия». Также генпрокурор выразил надежду на то, что «необходимые изменения в законодательство будут внесены и это позволит решить проблему».



Кроме того, бизнесмены пожаловались на неэффективность инструментов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Как пояснил генеральный прокурор Российской Федерации, нарушения прав предпринимателей при оказании им такого рода поддержки, действительно, все еще распространены.



«Как правило, причина в отсутствии региональных и муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса. Но даже при наличии таких программ нередко они противоречат федеральному законодательству», — цитирует генпрокурора пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Также Юрий Чайка сообщил, что на следующий год запланированы массовые проверки соблюдения прав предпринимателей. При этом качеству предоставления госуслуг, по его словам, будет уделено особое внимание. Кроме того, генпрокурор России попросил уральских предпринимателей предоставить свои предложения по данному вопросу, которые пообещал включить в задание для прокуроров.



«Немало вопросов касалось необоснованных проверочных мероприятий. В частности, представитель ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная долина» жаловался на действия должностных лиц министерства экологии Челябинской области и местные органы МВД. Генпрокурор Юрий Чайка отметил, что в первом полугодии текущего года за различные нарушения при проведении проверок привлечено более 1 тыс. должностных лиц контролирующих ведомств. Что касается конкретного факта в «Солнечной долине», генпрокурор сообщил, что принял решение направить в Челябинск сотрудников центрального аппарата прокуратуры для проведения тщательной проверки по факту многочисленных жалоб на необоснованные проверки», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.



Кроме того, уральские предприниматели подняли вопрос о необходимости установления единых стандартов оказания государственных услуг в градостроительной сфере. В ответ генпрокурор России отметил, что «органы прокуратуры поддерживают инициативу по установлению единых стандартов оказания государственных услуг». В заключение приема Юрий Чайка напомнил, что нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрено объявить 2020 год Годом предпринимательства. В связи с этим Генпрокуратурой запланированы масштабные проверки соблюдения прав бизнесменов по всей стране, поэтому генпрокурор России выразил уверенность в том, что их будут проводить при взаимодействии с предпринимательским сообществом и его общественными объединениями.

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