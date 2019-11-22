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Названы три главных условия экономического роста России

УрБК, Москва, 22.11.2019. Помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал три условия для ускорения экономического роста страны.



Как он заявил в интервью газете «Известия», для подъема российской экономики необходимо удешевить заимствования, улучшить инвестиционный климат, повысить доступность технологий для бизнеса и обеспечить предприятия кадрами (в первую очередь рабочими специальностями — прим. ред.).



Прежде всего, по мнению Андрея Белоусова, необходимо понизить ключевую ставку Центробанка ориентировочно до 5%.



«У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это (уровень ключевой ставки — прим. ред.) вполне достижимый показатель с учетом рисков, ситуации, складывающейся в платежном балансе, и т.д.», — убежден помощник президента РФ.



Еще одним важным составляющим экономического роста страны Андрей Белоусов считает качественное решение кадрового вопроса в условиях активного внедрения новых технологий для бизнеса.



«С подготовкой инженеров несколько лет назад нам удалось если не решить проблему, то по крайней мере выйти на устойчивую траекторию. С рабочими профессиями работу мы только начинаем. Для этого предстоит модернизация всей сферы профессионального образования, в правительстве будут созданы центры, которые будут системно заниматься этой работой», — пояснил помощник президента.



По мнению экспертов, одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%.



Дополнительный экономический подъем позволят ускорить инвестиции из средств Фонда национального благосостояния, считает глава комитета по бюджету Совета Федерации Николай Журавлев. В условиях снижения инфляции появляется возможность отказаться от дальнейшего наращивания валютных резервов и перейти к денежным вложениям в инфраструктуру.

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