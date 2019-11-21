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Екатеринбург оставили без «мусорных» проектов
21 ноябрь 2019 (17:24)
Свердловские власти нашли альтернативные земельные участки для размещения мусорных полигонов под Екатеринбургом. Они понадобились, потому что первоначальное место для полигона и завода — возле села Большое Седельниково — оказалось забракованным из-за массового недовольства жителей населенных пунктов, выступивших против ввода таких мощностей в Сысертском районе, и отрицательного отзыва Росавиации ввиду близости аэропорта Кольцово. Наученное протестным опытом региональное минэнергетики и ЖКХ, видимо, предпочитает скрывать альтернативные земли и инвесторов, боясь срыва новых проектов. Ведь если и новые участки окажутся в центре скандалов, Свердловская область не сможет выполнить установки президента РФ Владимира Путина по обращению с твердыми бытовыми отходами.
После пресс-конференции министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которая не внесла ясность в вопросы о результатах работы по проектированию мусороперерабатывающих и мусоросортировочных площадок, его подчиненные сегодня провели повторную встречу со СМИ.
Если верить начальнику отдела по обращению с твердыми коммунальными отходами минэнергетики и ЖКХ Диане Рыбаковой, то первый мусоросортировочный завод в регионе может заработать уже в будущем году. Однако проект еще не получил заключения, а площадка пустует.
«Сама площадка — это пока просто земля. Никакая деятельность там не осуществляется, мы ждем результатов экологической экспертизы. Буквально две недели для того, чтобы понимать, что будет получено заключение Росприроднадзора. После этого документация направляется на государственную экспертизу. Красноуфимск у нас на высокой стадии готовности по получению экспертиз, предусмотренных законом», — ответила на вопрос УрБК Диана Рыбакова.
Что касается положения дел в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, то проекты размещения «мусорных» мощностей там еще в стадии разработки.
«Также это согласование проектных решений, начиная с органов местного самоуправления, заканчивая надзорными органами. Сейчас формируется именно проектная документация, которая готовится уже для госэкспертизы», — добавила она.
Таким образом, в начале 2020 года будет согласована экспертиза по проектам в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Что касается Красноуфимска, то там проект в более высокой стадии готовности. Отметим, что в самих городах размещения указанная информация воодушевления у жителей не вызывает.
Отвечая на вопрос УрБК, сколько может пройти времени от согласования проектов до постройки мощностей в территориях, Диана Рыбакова предположила, что в идеальном случае в Красноуфимске ввод в промышленную эксплуатацию может произойти во второй половине 2021 года. Но это не точно.
Дело в том, что о заводе, который должен быть запущен через год, пока мало что известно. Никто не знает даже, какое именно оборудование на нем будет установлено. Очевидно, что для сортировки мусора будут использованы оптические сепараторы. Но до сих пор не ясно — какие именно. За заказ борются иностранные производители из Германии и отечественная разработка Оптико-механического завода, сделанная совместно с УРФУ. Ручной труд тоже будет применяться, но, как полагают авторы презентации, только для извлечения крупногабаритных фракций. Они потом будут уходить на переработку в других процессах.
«Конечно, ручной труд будет использоваться. Но для глубоких сортировок полимерных материалов и макулатуры будет применяться оптика», — сообщила представитель министерства.
Почти полную автоматизацию объясняют поручениями президента РФ Владимира Путина, а также гигантскими объемами ТКО, которые продолжают в Свердловской области расти. При ежегодном объеме 1,5 млн т мусора в регионе сейчас перерабатывается всего 300 тыс. т. Из этого строится и расчет по рабочим местам на каждом из трех производств. К примеру, в Красноуфимске проект предполагает 100 рабочих мест на местном предприятии, а в Нижнем Тагиле и Красноуфимске — по несколько сотен человек на каждом из проектируемых объектов. Правда, поиск новых сотрудников в этих городах еще не начался. Где будут обучать мусоросортировщиков, тоже пока не ясно.
Что касается размещения «мусорных» мощностей в Екатеринбурге, то с ними никакой ясности нет до сегодняшнего дня. Судя по всему, после фактического провала инвестпроекта в Сысертском районе на волне протестов населения региональные власти теперь остерегаются озвучивать планы.
По словам Дианы Рыбаковой, в районе Екатеринбурга пришлось искать альтернативные площадки. На сегодняшний день выбрано несколько земельных участков, но раскрывать их геолокацию начальник отдела минэнергетики и ЖКХ сегодня наотрез отказалась.
«Сейчас идет аналитическая работа. Есть варианты, но озвучивать мы их не станем пока», — отрезала Диана Рыбакова.
Представитель регионального министерства объяснила это тщательностью экспертиз, которые данные участки пока не прошли. Относительно каждого из участков, по ее словам, направлены запросы в надзорные и природоохранные ведомства. Вероятно же, реальной причиной секретности является волна недовольства жителей. И Екатеринбурга, и окрестных населенных пунктов в особенности.
Уже понятно, что всякий новый проект будет каждый раз вызывать недовольство жителей, которые шлют жалобы на размещение мусорных полигонов рядом со своими домами сразу на имя Владимира Путина. Судя по всему, новая волна возмущения последует после того, как будут озвучены альтернативные Сысертскому району площадки в окрестностях Екатеринбурга.
УрБК будет следить за развитием событий.
После пресс-конференции министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которая не внесла ясность в вопросы о результатах работы по проектированию мусороперерабатывающих и мусоросортировочных площадок, его подчиненные сегодня провели повторную встречу со СМИ.
Если верить начальнику отдела по обращению с твердыми коммунальными отходами минэнергетики и ЖКХ Диане Рыбаковой, то первый мусоросортировочный завод в регионе может заработать уже в будущем году. Однако проект еще не получил заключения, а площадка пустует.
«Сама площадка — это пока просто земля. Никакая деятельность там не осуществляется, мы ждем результатов экологической экспертизы. Буквально две недели для того, чтобы понимать, что будет получено заключение Росприроднадзора. После этого документация направляется на государственную экспертизу. Красноуфимск у нас на высокой стадии готовности по получению экспертиз, предусмотренных законом», — ответила на вопрос УрБК Диана Рыбакова.
Что касается положения дел в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, то проекты размещения «мусорных» мощностей там еще в стадии разработки.
«Также это согласование проектных решений, начиная с органов местного самоуправления, заканчивая надзорными органами. Сейчас формируется именно проектная документация, которая готовится уже для госэкспертизы», — добавила она.
Таким образом, в начале 2020 года будет согласована экспертиза по проектам в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Что касается Красноуфимска, то там проект в более высокой стадии готовности. Отметим, что в самих городах размещения указанная информация воодушевления у жителей не вызывает.
Отвечая на вопрос УрБК, сколько может пройти времени от согласования проектов до постройки мощностей в территориях, Диана Рыбакова предположила, что в идеальном случае в Красноуфимске ввод в промышленную эксплуатацию может произойти во второй половине 2021 года. Но это не точно.
Дело в том, что о заводе, который должен быть запущен через год, пока мало что известно. Никто не знает даже, какое именно оборудование на нем будет установлено. Очевидно, что для сортировки мусора будут использованы оптические сепараторы. Но до сих пор не ясно — какие именно. За заказ борются иностранные производители из Германии и отечественная разработка Оптико-механического завода, сделанная совместно с УРФУ. Ручной труд тоже будет применяться, но, как полагают авторы презентации, только для извлечения крупногабаритных фракций. Они потом будут уходить на переработку в других процессах.
«Конечно, ручной труд будет использоваться. Но для глубоких сортировок полимерных материалов и макулатуры будет применяться оптика», — сообщила представитель министерства.
Почти полную автоматизацию объясняют поручениями президента РФ Владимира Путина, а также гигантскими объемами ТКО, которые продолжают в Свердловской области расти. При ежегодном объеме 1,5 млн т мусора в регионе сейчас перерабатывается всего 300 тыс. т. Из этого строится и расчет по рабочим местам на каждом из трех производств. К примеру, в Красноуфимске проект предполагает 100 рабочих мест на местном предприятии, а в Нижнем Тагиле и Красноуфимске — по несколько сотен человек на каждом из проектируемых объектов. Правда, поиск новых сотрудников в этих городах еще не начался. Где будут обучать мусоросортировщиков, тоже пока не ясно.
Что касается размещения «мусорных» мощностей в Екатеринбурге, то с ними никакой ясности нет до сегодняшнего дня. Судя по всему, после фактического провала инвестпроекта в Сысертском районе на волне протестов населения региональные власти теперь остерегаются озвучивать планы.
По словам Дианы Рыбаковой, в районе Екатеринбурга пришлось искать альтернативные площадки. На сегодняшний день выбрано несколько земельных участков, но раскрывать их геолокацию начальник отдела минэнергетики и ЖКХ сегодня наотрез отказалась.
«Сейчас идет аналитическая работа. Есть варианты, но озвучивать мы их не станем пока», — отрезала Диана Рыбакова.
Представитель регионального министерства объяснила это тщательностью экспертиз, которые данные участки пока не прошли. Относительно каждого из участков, по ее словам, направлены запросы в надзорные и природоохранные ведомства. Вероятно же, реальной причиной секретности является волна недовольства жителей. И Екатеринбурга, и окрестных населенных пунктов в особенности.
Уже понятно, что всякий новый проект будет каждый раз вызывать недовольство жителей, которые шлют жалобы на размещение мусорных полигонов рядом со своими домами сразу на имя Владимира Путина. Судя по всему, новая волна возмущения последует после того, как будут озвучены альтернативные Сысертскому району площадки в окрестностях Екатеринбурга.
УрБК будет следить за развитием событий.
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