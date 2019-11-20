Без мусорных заводов и лояльности населения

Свердловские власти потеряли фактически еще один год в реализации планов по строительству мусороперерабатывающих заводов и мусоросортировочных полигонов. На протяжении нескольких прошедших месяцев встреч с журналистами профильное министерство энергетики и ЖКХ ни разу не смогло представить внятную картину по каждому из 10-12 ранее заявленных проектов. При этом население Свердловской области продолжает сопротивляться этим планам, и, чтобы получить его лояльность, жителей разных городов теперь приходится возить на «мусорные» заводы в соседние регионы.По большому счету, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сегодня повторил то же самое, о чем говорилось на протяжении всего 2019 года. Как следует из его заявлений, власти региона рассчитывают к 2024 году построить в регионе 10-12 мусоросортировочных заводов. Впрочем, эти планы приходится корректировать на ходу, а информационная работа с жителями, которые выступают против возведения мусорных полигонов и заводов, меняет формы, но не дает желаемых результатов. Все инвестиционные проекты население встречает в штыки.Отвечая на вопрос о неприятии планов населением, глава Минэнергетики и ЖКХ рассказал о новых формах информирования жителей на примере проекта, который уже в следующем году намерены начать в Красноуфимске.«Надо изучить строительство мусоросортировочных комплексов. Противники мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске опасались, что это будет экологически опасное производство. Мы собрали их и на автобусе свозили в Тюмень. Показали им завод, который там построен. Понятно, что заводы, которые будут строиться у нас, будут еще более современные. И те вопросы, которые были у населения, они практически снялись. Хотя первой фразой, которую мы услышали, было: «Вы привезли нас на завод, который не работает. Тут людей нет…». А завод полностью автоматизирован… Там нет ни птиц, ни крыс. И местные жители это увидели», — сообщил Николай Смирнов.Пришлось ему ответить и на вопрос, как он сам отнесется к строительству завода рядом со своим домом. Этим вопросом все чаще задаются жители Свердловской области и активисты, которые выступают против конкретных проектов — например, в поселке Большое Седельниково, в Краснотурьинске и Алапаевске.«Что касается мест расположения заводов. Сам я живу в Пионерском поселке (Екатеринбург — прим. ред.), застройка там очень плотная, поэтому, где там построить мусоросортировочный комплекс, вопросы большие», — отшутился Николай Смирнов.Ничего нового не смог он сказать и о технологическом цикле, который будет задействован для доставки и переработки ТКО, а также об экологической составляющей этой деятельности. Об этом же он говорил во время презентации проекта полигона под Екатеринбургом, от которого властям из-за протестов населения в итоге пришлось отказаться. Или сделать такой вид, отложив проект до других времен.«Технологии, которые сейчас применяются, они совершенно экологичны. Без экспертизы не будет выдаваться никаких разрешений. В том числе центральными органами Росприроднадзора в Москве. Пока инвестором не будут пройдены все этапы экспертизы проекта, никакого разрешения на строительство не будет. Перед нами стоит задача до конца этого года определиться с территориями», — уверил сегодня Николай Смирнов.При этом слова главы Минэнергетики и ЖКХ не были подкреплены схемами размещения заводов и полигонов (до сих пор не обозначены четкие границы этих площадок, объемы и способы переработки ТКО на каждом объекте) и транспортно-логистическими схемами доставок мусора из конкретных территорий Свердловской области. СМИ и общественности снова предложили довольствоваться общими словами о том, что «сроки выходят», «времени мало», поэтому заводы будут построены в любом случае.Как и раньше, Николай Смирнов на этот счет повторил ранее озвученные задачи. И признал, что до сих пор не решен вопрос строительства комплекса в Большом Седельниково и полигона в Шабрах.«Строить мусоросортировочный комплекс там предложил инвестор — на землях, ему принадлежащих. Но к настоящему времени у нас есть еще несколько предложений от других собственников земельных участков в южной части города, где теоретически возможно строительство МСК», — сказал министр.Если судить исходя из данных, озвученных сегодня, то строительство первых заводов может начаться в первом квартале будущего года в Красноуфимске, а затем в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Относительно проектов в Екатеринбурге — документация по двум комплексам может быть представлена также в течение 2020 года.«Почему я говорю про такие сроки? У нас времени нет ждать, мы должны приступать к строительству максимум через год», — признал министр.Видно, что заявленные цели, задачи и графики срываются. За это время объемы ТКО в регионе по сравнению с прошлым годом выросли на 15%. На этот счет министр снова сослался на отсутствие времени и возможности откладывать строительство.«У нас нет двух-трех лет, мы больше не можем ждать», — заявил Николай Смирнов.Более-менее внятную информацию сегодня удалось услышать только насчет тарифов на вывоз ТКО. По словам министра, совокупный рост тарифов не может превышать текущие темпы инфляции — 3,6% — по итогам 9 месяцев этого года.На этом основании Николай Смирнов заключил, что тарифы для населения останутся прежними. И даже предположил, что поучаствовать в снижении тарифов для населения (при желании) могут управляющие компании.«Никто не запрещает привлечение внебюджетных средств. Управляющие компании, организовав индивидуальный сбор мусора, могут напрямую заключить договоры с переработчиками, которые будут покупать полезные фракции, и учитывать это при формировании тарифа за вывоз ТКО для своих жителей», — отметил министр.Нет пока ясности и в плане финансового стимулирования населения за индивидуальную сортировку ТКО на органические и неорганические отходы. По словам Николая Смирнова, если такая форма стимуляции и появится, то только после начала работы новых комплексов по мусоропереработке отходов. Причем в этом вопросе он надеется в первую очередь на сознательность самих жителей.«Если не прикладывать какие-либо усилия, то в ближайшее время экологическая ситуация будет катастрофической. В первую очередь мы хотим, чтобы люди это осознали», — выразил надежду министр.УрБК будет следить за развитием событий.