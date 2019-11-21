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Депутатам ЕГД представили прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга до 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Администрация Екатеринбурга представила депутатам городской думы проект среднесрочного прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.



На совместном заседании профильных комиссий представительного органа, по бюджету и по экономическому развитию, с основными прогнозными показателями депутатов ЕГД познакомил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.



Как подчеркнул докладчик, параметры прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга являются основой для формирования бюджета города. В число основных разделов включены вопросы сохранения и развития человеческого потенциала, развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса, формирования сбалансированной транспортной системы и другие. Все представленные расчеты базируются на предварительных итогах 2019 года.



«Как отметил Алексей Прядеин, в прогнозируемом периоде ожидается дальнейший рост численности постоянного населения Екатеринбурга. К 2022 году оно должно увеличиться до 1 млн 559 тыс. человек. По оценкам 2019 года этот показатель составляет один миллион 516 тыс. Также в уральской столице по прогнозам должна увеличиться и продолжительность жизни населения — до 76,6 лет (сейчас — 73,9). Это, в свою очередь, станет результатом выполнения стратегических проектов, направленных на решение проблем в различных сферах жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека», — говорится в сообщении.



Также в качестве положительного примера был отмечен рост количества мест в общеобразовательных учреждениях города. К 2022 году этот показатель увеличится за счет строительства, реконструкции и капремонта зданий до 15 тыс. 500 единиц.



Возрастет и среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий уральской столицы, которые к 2022 году должны будут получать в среднем 66 тыс. руб. По оценкам 2019 года эта цифра составляет в среднем 55 тыс. руб.



До 43 млн кв. м. вырастет к 2022 году общий объем жилого фонда Екатеринбурга. Сегодня он составляет почти 40 млн «квадратов».



В целом, как подчеркнул докладчик, с учетом структуры экономики города, ориентированной на обрабатывающее производство, строительство, рынок товаров и услуг, в прогнозируемом периоде ожидается умеренный рост показателей.



Депутаты ЕГД решили включить представленный ими прогноз социально-экономического развития столицы Урала на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в проект повестки очередного заседания Екатеринбургской городской думы.

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