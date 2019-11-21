Новости дня
У жителя Екатеринбурга арестовали внедорожник Nissan Patrol за неуплату транспортного налога
21 ноябрь 2019 (14:53)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. У жителя Екатеринбурга арестовали внедорожник Nissan Patrol за долги по транспортному налогу. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области.
«Екатеринбуржец задолжал свыше 180 тыс. руб. налогов по исполнительным производствам. С оплатой не торопился, имел во владении премиальный внедорожник Nissan Patrol, за который и причиталось оплатить транспортный налог», — говорится в сообщении.
Сотрудники отдела урегулирования задолженности МРИ ФНС России № 25 по Свердловской области и судебные приставы установили место нахождения внедорожника. Транспортное средство арестовано до момента полного погашения задолженности.
«Екатеринбуржец задолжал свыше 180 тыс. руб. налогов по исполнительным производствам. С оплатой не торопился, имел во владении премиальный внедорожник Nissan Patrol, за который и причиталось оплатить транспортный налог», — говорится в сообщении.
Сотрудники отдела урегулирования задолженности МРИ ФНС России № 25 по Свердловской области и судебные приставы установили место нахождения внедорожника. Транспортное средство арестовано до момента полного погашения задолженности.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали самосвал Ford за долги в 200 тыс. рублей
- Судебные приставы арестовали у жительницы Ревды автомобиль BMW X3 за долг по налогам 1,2 млн рублей
- Компания Nissan завершила поставки внедорожников Patrol на российский рынок
- У жителя Екатеринбурга за долг в 2,3 млн рублей арестовали Audi Q7
- У жителя Екатеринбурга за долги по кредиту арестовали Nissan Murano