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У жителя Екатеринбурга арестовали внедорожник Nissan Patrol за неуплату транспортного налога

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. У жителя Екатеринбурга арестовали внедорожник Nissan Patrol за долги по транспортному налогу. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области.



«Екатеринбуржец задолжал свыше 180 тыс. руб. налогов по исполнительным производствам. С оплатой не торопился, имел во владении премиальный внедорожник Nissan Patrol, за который и причиталось оплатить транспортный налог», — говорится в сообщении.



Сотрудники отдела урегулирования задолженности МРИ ФНС России № 25 по Свердловской области и судебные приставы установили место нахождения внедорожника. Транспортное средство арестовано до момента полного погашения задолженности.

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