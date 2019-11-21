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В Екатеринбурге из-за аварии ограничено теплоснабжение восьми жилых домов
21 ноябрь 2019 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В Екатеринбурге в результате аварии на трубопроводе на ул. Восстания ограничено теплоснабжение восьми жилых домов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В результате повреждения трубопровода под ограничение теплоснабжения попали восемь муниципальных жилых домов, два социально-значимых объекта: школа и медицинское учреждение (работают в штатном режиме). Подача ГВС и теплоснабжения происходит с обратного трубопровода с пониженными параметрами», — говорится в сообщении.
На месте аварии работают десять человек и три единицы техники. Повреждение трубопровода предполагается устранить сегодня к 20.20.
«В результате повреждения трубопровода под ограничение теплоснабжения попали восемь муниципальных жилых домов, два социально-значимых объекта: школа и медицинское учреждение (работают в штатном режиме). Подача ГВС и теплоснабжения происходит с обратного трубопровода с пониженными параметрами», — говорится в сообщении.
На месте аварии работают десять человек и три единицы техники. Повреждение трубопровода предполагается устранить сегодня к 20.20.
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