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Группа ММК с начала года направила на реализацию социальных программ и благотворительность почти 1,8 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 21.11.2019. Группа компаний Магнитогорского металлургического комбината (ММК) за девять месяцев 2019 года направила на реализацию социальных программ и благотворительность почти 1,8 млрд руб. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«Комбинат и организации, входящие в Группу ПАО «ММК», добровольно принимают на себя обязательства по социально ответственному поведению в отношении жителей Магнитки и Уральского региона, активно участвуют в развитии инфраструктуры города и прилегающих районов, объектов культуры и спорта, оказывают поддержку общественным объединениям, проводят в городе масштабные мероприятия культурной и спортивной направленности», — говорится в сообщении.



В социальных программах ПАО «ММК» серьезное внимание уделяется поддержке ветеранов, инвалидов и других малообеспеченных категорий граждан. В январе-сентябре текущего года Группой ММК на социальную поддержку этих категорий населения было направлено 338 млн руб., из которых 252 млн руб. составила доля материнской компании.



«Другое важное направление социальной работы — охрана здоровья работников. Комплексная система работы в этом направлении нацелена на снижение уровня заболеваемости работников ПАО «ММК». Она охватывает множество направлений: повышение качества медицинских услуг в АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть», профилактическую работу по предупреждению заболеваний через сеть цеховых здравпунктов и заводскую поликлинику, вакцинацию и выдачу витаминов. Всего за январь-сентябрь 2019 года на реализацию медицинских программ в Группе ОАО «ММК» было израсходовано 345,5 млн руб.», — сообщили представители предприятия.



Для сохранения здоровья работников большое значение имеет своевременное санаторно-курортное лечение и оздоровление работников в санаториях и домах. За девять месяцев текущего года Группа ПАО «ММК» направила на эти цели около 300 млн руб. Еще свыше 46 млн руб. было выделено на организацию детского отдыха и компенсацию стоимости путевок в детские загородные оздоровительные центры.



«Формирование у работников потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом — также одно из приоритетных направлений социальной работы в Группе ММК. В январе-сентябре 2019 года на формирование принципов здорового образа жизни, проведение спортивных мероприятий и содержание спортивных объектов было израсходовано более 100 млн руб. На проведение культурно-массовой работы и содержание Дворцов культуры за девять месяцев текущего года выделено 95 млн руб. Затраты компании на организацию горячего питания работников за отчетный период составили 46,6 млн руб. Свыше 80 млн руб. было потрачено на реализацию жилищных, молодежных, образовательные программ и другие добровольные социальные обязательства», — отмечают в Управлении информации и общественных связей ММК.



Суммарные затраты на реализацию социальных программ и благотворительность по Группе ММК за девять месяцев 2019 года составили свыше 1 млрд 785,4 млн руб., из которых 1 млрд 267,3 млн руб. пришлось на Магнитогорский металлургический комбинат. Финансируя социальные программы, ПАО «ММК» в долгосрочной перспективе создает надежную основу для дальнейшего развития Магнитогорска и всего Уральского региона.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:47</span><br /><strong>Группа ММК с начала года направила на реализацию социальных программ и благотворительность почти 1,8 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 21.11.2019. Группа компаний Магнитогорского металлургического комбината (ММК) за девять месяцев 2019 года направила на реализацию социальных программ и благотворительность почти 1,8 млрд руб. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091492-gruppa-mmk-s-nachala-goda-napravila-na-realizaciyu-socialnyh-programm-i-blagotvoritelnost-pochti-18-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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