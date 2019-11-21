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Налоговая отчетность для предприятий, работающих по «упрощенке», будет отменена

УрБК, Москва, 21.11.2019. Налоговая отчетность для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН) и использующих онлайн-кассы, в ближайшее время будет отменена. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин.



Как отметил он в интервью газете «Коммерсантъ», парк активных кассовых аппаратов по сравнению с дореформенным уровнем вырос в 2,5 раза и составил более 3,2 млн активных устройств у 1,4 млн пользователей.



«В сутки пробивается более 200 млн чеков, все они онлайн сразу поступают на серверы ФНС, общая сумма — более 125 млрд руб. ежедневно. Сумма среднего чека по стране в ноябре составила 700 руб., мы фиксируем устойчивый рост уплаченного НДС в сфере розничной торговли на 50%, это плюс 124 млрд руб. за два года», — сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.



Кроме того, как уточнил глава ведомства, онлайн-кассы обеспечивают защиту прав потребителей, поскольку цифровые чеки не только удобно хранить и получать в электронном виде, но и проверять с помощью мобильного приложения.



«В среднем граждане в день проверяют 720 тыс. чеков, это очень много, и мы открыли специальный сервис для проверки чеков. Уже более 30 разработчиков используют сервис в своих приложениях. Это дает людям достаточно широкий спектр возможностей — от поиска наиболее привлекательных цен до контроля личного семейного бюджета», — подчеркнул Михаил Мишустин.



В свою очередь, многие индивидуальные предприниматели, которые ранее переживали относительно затрат на закупку кассовой техники и ее обслуживания, получили налоговый вычет в размере 18 тыс. руб. По словам главы ФНС, всего этим правом воспользовались более 300 тыс. налогоплательщиков и уменьшили свои налоговые обязательства на сумму 10 млрд руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:42</span><br /><strong>Налоговая отчетность для предприятий, работающих по «упрощенке», будет отменена</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 21.11.2019. Налоговая отчетность для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН) и использующих онлайн-кассы, в ближайшее время будет отменена. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091489-nalogovaya-otchetnost-dlya-predpriyatiy-rabotayuschih-po-uproschenke-budet-otmenena.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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