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Налоговая отчетность для предприятий, работающих по «упрощенке», будет отменена
21 ноябрь 2019 (11:42)
УрБК, Москва, 21.11.2019. Налоговая отчетность для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН) и использующих онлайн-кассы, в ближайшее время будет отменена. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин.
Как отметил он в интервью газете «Коммерсантъ», парк активных кассовых аппаратов по сравнению с дореформенным уровнем вырос в 2,5 раза и составил более 3,2 млн активных устройств у 1,4 млн пользователей.
«В сутки пробивается более 200 млн чеков, все они онлайн сразу поступают на серверы ФНС, общая сумма — более 125 млрд руб. ежедневно. Сумма среднего чека по стране в ноябре составила 700 руб., мы фиксируем устойчивый рост уплаченного НДС в сфере розничной торговли на 50%, это плюс 124 млрд руб. за два года», — сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.
Кроме того, как уточнил глава ведомства, онлайн-кассы обеспечивают защиту прав потребителей, поскольку цифровые чеки не только удобно хранить и получать в электронном виде, но и проверять с помощью мобильного приложения.
«В среднем граждане в день проверяют 720 тыс. чеков, это очень много, и мы открыли специальный сервис для проверки чеков. Уже более 30 разработчиков используют сервис в своих приложениях. Это дает людям достаточно широкий спектр возможностей — от поиска наиболее привлекательных цен до контроля личного семейного бюджета», — подчеркнул Михаил Мишустин.
В свою очередь, многие индивидуальные предприниматели, которые ранее переживали относительно затрат на закупку кассовой техники и ее обслуживания, получили налоговый вычет в размере 18 тыс. руб. По словам главы ФНС, всего этим правом воспользовались более 300 тыс. налогоплательщиков и уменьшили свои налоговые обязательства на сумму 10 млрд руб.
Как отметил он в интервью газете «Коммерсантъ», парк активных кассовых аппаратов по сравнению с дореформенным уровнем вырос в 2,5 раза и составил более 3,2 млн активных устройств у 1,4 млн пользователей.
«В сутки пробивается более 200 млн чеков, все они онлайн сразу поступают на серверы ФНС, общая сумма — более 125 млрд руб. ежедневно. Сумма среднего чека по стране в ноябре составила 700 руб., мы фиксируем устойчивый рост уплаченного НДС в сфере розничной торговли на 50%, это плюс 124 млрд руб. за два года», — сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.
Кроме того, как уточнил глава ведомства, онлайн-кассы обеспечивают защиту прав потребителей, поскольку цифровые чеки не только удобно хранить и получать в электронном виде, но и проверять с помощью мобильного приложения.
«В среднем граждане в день проверяют 720 тыс. чеков, это очень много, и мы открыли специальный сервис для проверки чеков. Уже более 30 разработчиков используют сервис в своих приложениях. Это дает людям достаточно широкий спектр возможностей — от поиска наиболее привлекательных цен до контроля личного семейного бюджета», — подчеркнул Михаил Мишустин.
В свою очередь, многие индивидуальные предприниматели, которые ранее переживали относительно затрат на закупку кассовой техники и ее обслуживания, получили налоговый вычет в размере 18 тыс. руб. По словам главы ФНС, всего этим правом воспользовались более 300 тыс. налогоплательщиков и уменьшили свои налоговые обязательства на сумму 10 млрд руб.
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