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Экипаж U6-178 «Уральских авиалиний» награжден государственными и ведомственными наградами

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Экипаж U6-178 авиакомпании «Уральские авиалинии», спасший пассажиров во время жесткой посадки на кукурузном поле в Подмосковье, награжден государственными и ведомственными наградами. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Церемония награждения экипажа U6-178 состоялась 20 ноября в Гостином дворе в рамках «Транспортной недели», проходящей в эти дни в Москве. Награды вручали заместитель председателя российского правительства Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.



«Экипаж авиакомпании «Уральские авиалинии» награжден за проявленный героизм во время жесткой посадки самолета Airbus A321 и эвакуации на кукурузное поле в Подмосковье. В результате слаженных действий членов летного и кабинного экипажей никто из пассажиров не пострадал», — говорится в сообщении.



Обладателями государственных наград — орденов Мужества — стали бортпроводники: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина.



Ведомственные награды «Отличник воздушного транспорта» получили все семь членов экипажа лайнера Airbus А321, включая летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.



Отметим, что сегодня, 21 ноября, в Кремле пилоты получат звезды Героев России из рук президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ был подписан в августе текущего года.

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