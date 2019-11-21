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В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры предприятие «ПромСтальКонструкция» погасило долг по зарплате на сумму свыше 5,9 млн рублей
21 ноябрь 2019 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры ООО «ПромСтальКонструкция» погасило задолженность по заработной плате на сумму свыше 5,9 млн руб.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что трудовые договоры с работниками предприятия были расторгнуты в июне 2019 года, однако окончательный расчет работодателем произведен не был. В связи с чем перед 50 бывшими работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере свыше 5,9 млн руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В целях устранения выявленных нарушений трудовых прав граждан прокуратура района в интересах работников направила в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, руководитель предприятия неоднократно привлекался к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат», а также по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния».
Помимо этого, прокурор района в адрес директора общества внес представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которых должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
В июле 2019 года по материалам прокуратуры, направленным в порядке пунктом 2 частью 2 статьи 37 УПК РФ, в отношении директора ООО «ПромСтальКонструкция» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».
В ноябре 2019 года в связи с поступлением денежных средств на расчетные счета предприятия в целях немедленного погашения имеющейся перед работниками задолженности по заработной плате прокурор района в адрес директора общества внес представление, по результатам рассмотрения которого задолженность перед 50 работниками погашена в полном объеме.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что трудовые договоры с работниками предприятия были расторгнуты в июне 2019 года, однако окончательный расчет работодателем произведен не был. В связи с чем перед 50 бывшими работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере свыше 5,9 млн руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В целях устранения выявленных нарушений трудовых прав граждан прокуратура района в интересах работников направила в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, руководитель предприятия неоднократно привлекался к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат», а также по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния».
Помимо этого, прокурор района в адрес директора общества внес представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которых должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
В июле 2019 года по материалам прокуратуры, направленным в порядке пунктом 2 частью 2 статьи 37 УПК РФ, в отношении директора ООО «ПромСтальКонструкция» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».
В ноябре 2019 года в связи с поступлением денежных средств на расчетные счета предприятия в целях немедленного погашения имеющейся перед работниками задолженности по заработной плате прокурор района в адрес директора общества внес представление, по результатам рассмотрения которого задолженность перед 50 работниками погашена в полном объеме.
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