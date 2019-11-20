Новости дня
ЕВРАЗ НТМК поставил металлопродукцию для строительства торгового центра VEER mall в Екатеринбурге
20 ноябрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. ЕВРАЗ НТМК поставил более 2 тыс. т двутавров для строительства торгового центра VEER mall в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
«Здание возводится на стальном металлокаркасе, что делает его более долговечным и прочным. Цельнокатаные двутавровые балки применены в несущих элементах конструкции — поясах ферм строения. Благодаря использованию двутавров обеспечена высокая прочность здания, так как цельнокатаная балка выдерживает более высокие нагрузки по сравнению со сварной, а ее применение дает существенную экономию металла. Отгрузку балки производила трейдинговая компании «ЕВРАЗ Металл Инпром», — говорится в сообщении.
Горячекатаная балка ЕВРАЗ НТМК проходит испытания на прочность и ударную вязкость и может использоваться даже в условиях Заполярья при температуре до -70 градусов. Комбинат является единственным в России производителем цельнокатаных строительных балок высоких классов прочности С390 и С440. В сортаменте более 300 профилеразмеров.
Торгово-развлекательный центр VEER mall («Веер молл») строится в северной части Екатеринбурга, его площадь — более 150 тыс. кв. м. Фасад здания имитирует веер, также предполагается оборудование прозрачной стеклянной крыши. Сдача в эксплуатацию запланирована в конце 2020 года.
«Здание возводится на стальном металлокаркасе, что делает его более долговечным и прочным. Цельнокатаные двутавровые балки применены в несущих элементах конструкции — поясах ферм строения. Благодаря использованию двутавров обеспечена высокая прочность здания, так как цельнокатаная балка выдерживает более высокие нагрузки по сравнению со сварной, а ее применение дает существенную экономию металла. Отгрузку балки производила трейдинговая компании «ЕВРАЗ Металл Инпром», — говорится в сообщении.
Горячекатаная балка ЕВРАЗ НТМК проходит испытания на прочность и ударную вязкость и может использоваться даже в условиях Заполярья при температуре до -70 градусов. Комбинат является единственным в России производителем цельнокатаных строительных балок высоких классов прочности С390 и С440. В сортаменте более 300 профилеразмеров.
Торгово-развлекательный центр VEER mall («Веер молл») строится в северной части Екатеринбурга, его площадь — более 150 тыс. кв. м. Фасад здания имитирует веер, также предполагается оборудование прозрачной стеклянной крыши. Сдача в эксплуатацию запланирована в конце 2020 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЕВРАЗ НТМК поставил 900 тонн двутавров для строительства московского метрополитена
- ЕВРАЗ поставил порядка 1,7 тонны балок для строительства завода Mercedes-Benz
- Стальные двутавры ЕВРАЗ НТМК используют при строительстве крупнейшего торгового центра Северного Кавказа
- ЕВРАЗ НТМК отгрузил продукцию для строительства нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим»
- ЕВРАЗ отгрузил продукцию для строительства плавучей атомной теплоэлектростанции