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Предприятия Группы ММК стали лауреатами выставки «Металл-Экспо»

УрБК, Магнитогорск, 20.11.2019. Предприятия, входящие в Группу ММК, стали лауреатами 25-й международной промышленной выставки «Металл-Экспо`2019» за высокотехнологичные разработки в сфере производства металлопродукции. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



В частности, золотой медали выставки была удостоена совместная разработка ПАО «ММК», ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» и ОАО «Уральский трубный завод» по освоению производства рулонного проката и электросварных труб среднего и большого диаметров классов прочности К50-К52 с повышенной сопротивляемостью коррозионному растрескиванию при транспортировке сероводородсодержащих нефти и газа.



«Золотой медалью и званием лауреата был также отмечен входящий в Группу ММК Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Этой награды метизники Магнитки были удостоены за реализацию масштабной инвестиционной программы по производству метизной продукции. Программа с объемом финансирования свыше 5 млрд руб. рассчитана на 2017-2020 годы и предполагает ввод в эксплуатацию 75 единиц нового высокотехнологичного оборудования по производству крепежа, проволоки и канатов, а также калиброванной стали», — говорится в сообщении.



Кроме того, ОАО «ММК-МЕТИЗ» получило серебряную медаль «Металл-Экспо» за освоение производства каната комбинированной свивки диаметром 37 мм ГОСТ 2688-80. Также компания награждена дипломом выставки и званием лауреата за освоение производства гайки шестигранной с фланцем М6-М12 DIN 6923.



Еще одно предприятие Группы ММК — ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» — удостоилось серебряной медали и звания лауреата «Металл-Экспо» за освоение производства мелкосортных и крупносортных (крупногабаритных) валков из заэвтектоидных сталей, отливаемых с использованием порошковых дисперсных модификаторов.



«С целью поощрения и популяризации отечественных производственных, научно-производственных и научно-исследовательских коллективов, разработавших и внедривших в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование, освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции, оргкомитет выставки «Металл-Экспо» ежегодно награждает лучшие предприятия и организации дипломами лауреатов, а также золотыми и серебряными медалями. В этом году на соискание звания лауреата золотых и серебряных медалей выставки было представлено 35 проектов в сфере производства металлопродукции, металлообработки, оборудования и технологий, экологии и ресурсосбережения», — сообщили представители ММК.



Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2019», проходившая на прошлой неделе в Москве, объединила 570 компаний из 34 стран мира. ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ», у которых были отдельные стенды на форуме, получили дипломы за лучшие экспозиции.

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