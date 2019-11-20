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Общий долг ТМК в III квартале превысил 3 млрд долл. США
20 ноябрь 2019 (16:13)
УрБК, Москва, 20.11.2019. Выручка Трубной металлургической компании (ТМК) за девять месяцев 2019 года по МСФО снизилась на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 3 млрд 667 млн долл. США. Об этом говорится в сообщении компании.
Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по оплате процентов, налогов, взноса и амортизации) за 9 месяцев 2019 года составил 508 млн долл. США, что на 3% ниже прошлогоднего показателя.
«Общий долг вырос с 2 млрд 867 млн по состоянию на 31 декабря 2018 года до 3 млрд 64 млн долл. США по состоянию на 30 сентября 2019 года. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по заемным средствам снизилась на 8 базисных пунктов по сравнению с показателем на конец 2018 года и составила 7,21%», — говорится в сообщении.
Чистый долг ТМК с начала года увеличился с 2 млрд 437 млн до 2 млрд 671 млн долл. США.
Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по оплате процентов, налогов, взноса и амортизации) за 9 месяцев 2019 года составил 508 млн долл. США, что на 3% ниже прошлогоднего показателя.
«Общий долг вырос с 2 млрд 867 млн по состоянию на 31 декабря 2018 года до 3 млрд 64 млн долл. США по состоянию на 30 сентября 2019 года. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по заемным средствам снизилась на 8 базисных пунктов по сравнению с показателем на конец 2018 года и составила 7,21%», — говорится в сообщении.
Чистый долг ТМК с начала года увеличился с 2 млрд 437 млн до 2 млрд 671 млн долл. США.
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