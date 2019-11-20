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Объемы выданных автокредитов в Свердловской области за год выросли на 8,2%
20 ноябрь 2019 (15:12)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Объемы выданных автокредитов в Свердловской области в январе-октябре 2019 года выросли на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 19,49 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом эксперты положительно оценивают качество предоставленных займов на покупку автомобилей.
«В 2019 году количество и суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно существенными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, росту объемов автокредитования способствует реализация государственных программ льготного автокредитования, которые оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — пояснил в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По данным НБКИ, в целом по стране в январе-октябре 2019 года объем выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) вырос на 18,4% — до 598,5 млрд руб. против 505,5 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.
При этом эксперты положительно оценивают качество предоставленных займов на покупку автомобилей.
«В 2019 году количество и суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно существенными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, росту объемов автокредитования способствует реализация государственных программ льготного автокредитования, которые оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — пояснил в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По данным НБКИ, в целом по стране в январе-октябре 2019 года объем выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) вырос на 18,4% — до 598,5 млрд руб. против 505,5 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.
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