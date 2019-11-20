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Главгосэкспертиза одобрила проект Росатома по рекультивации челябинской свалки

УрБК, Челябинск, 20.11.2019. Проект рекультивации крупнейшей свалки твердых бытовых отходов (ТБО) в России, расположенной в черте Челябинска, получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «РосРАО» (предприятие ГК «Росатом»).



Напомним, челябинская свалка существует с 1949 года и занимает на данный момент почти 90 га. По данным Росприроднадзора, свалка давала до 30% вредных выбросов в атмосферу города. Работы по ее рекультивации проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Распоряжением правительства РФ ФГУП «РосРАО» назначено их исполнителем в 2019-2020 годах.



Экспертная комиссия утвердила проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также проверила достоверность определения сметной стоимости, отметив полное устранение исполнителями проекта ранее озвученных замечаний.



Согласно заключению ФАУ «Главгосэкспертиза России», результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации проекта «Рекультивация земельного участка, занятого городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска в рамках мероприятия по рекультивации земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда», являются достоверными. Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. Сметная стоимость объекта капитального строительства также определена достоверно.



Рекультивация свалки города Челябинска осуществляется в три последовательных этапа: подготовительный, технический и биологический. На данный момент завершен подготовительный этап, начавшийся 15 июля 2019 года, в рамках которого были проведены следующие работы: обустроена хозяйственная зона, установлено ограждение по периметру участка свалки, осушены водонасыщенные участки, ликвидирован отстойник смеси нефтепродуктов, проведены геодезические и разбивочные работы, обеспечение строительной площадки средствами пожаротушения.



Свалка по своим очертаниям уже близка к предусмотренной проектом форме. Теперь предстоит «срезать» верхний слой холма на 1,5 м, сформировать откосы полигона, накрыть его полимерными пленками.



Следом за подготовительным стартует технический этап рекультивации свалки, который предусматривает, помимо дальнейшего формирования тела свалки, устройство систем дегазации и сбора и очистки фильтрата, поверхностных стоков, а также установку рекультивационного многофункционального покрытия. В 2021 году планируется завершение работ по технической рекультивации свалки и подготовка к биологической рекультивации (посев многолетних трав). В результате на месте одной из самых больших свалок в стране появится безопасный зеленый холм, на месте которого можно будет, например, разбить парк.



После закрытия свалки и проведенного подготовительного этапа ее выбросы в атмосферный воздух уже значительно снизились, а на финальной стадии рекультивации ущерб будет сведен к нулю.

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