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Сухоложский Староцементный завод перешел на новое сырье для производства искусственного оливина
20 ноябрь 2019 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Сухоложский Староцементный завод перешел на новое сырье для производства искусственного оливина. Предприятие начало закупать природный щебень на Кочкарском месторождении серпентинита, расположенном в Челябинской области.
«Ранее мы работали со щебнем Баженовского месторождения. Такая производственная цепочка выстраивалась с учетом интересов территории, когда загружались производственные мощности в соседнем Асбесте. Высокая температура, при которой этот щебень предварительно обжигался, гарантировала необходимое отсутствие ненужных примесей, и эффективность такой технологии была подтверждена соответствующими исследованиями и экспертизами. Но экономика все-таки побуждала искать новые источники сырья», — отмечает директор завода Андрей Земцов.
По его словам, поставщик — АО «Ураласбест» — в марте 2019 года теоретически допустил, что в его щебне могут содержаться мизерные примеси (до 0,02%) хризотил-асбеста. В связи с этим Роспотребнадзор стал настаивать, чтобы завод принял дополнительные меры контроля на этапах перевозки и перегрузки щебня Баженовского месторождения. Хотя это же сырье повсеместно используется для дорожного и другого строительства.
Последние исследования, проведенные в Сухом Логу в 2018 и 2019 годах, вновь подтвердили, что концентрация волокон хризотил-асбеста в воздухе в сотни раз уступает уровню гигиенических нормативов. Не смотря на это, представители предприятия решили отказаться от сырья даже с минимальными примесями асбеста.
Как отмечают представители завода, в кочкарском щебне асбест вообще отсутствует. При этом с владельцами карьера удалось подписать долгосрочный выгодный договор. Все это, несмотря на возросшее транспортное плечо, позволило сократить расходы предприятия на закупку, доставку и обработку сырья, а также вспомогательные мероприятия.
Отметим, что искусственный оливин, производимый Староцементным заводом, является исходным сырьем для производства пропантов — материала для повышения отдачи нефтяных и газовых скважин. Весь объем производимого оливина предприятие поставляет компании «ФОРЭС».
«Ранее мы работали со щебнем Баженовского месторождения. Такая производственная цепочка выстраивалась с учетом интересов территории, когда загружались производственные мощности в соседнем Асбесте. Высокая температура, при которой этот щебень предварительно обжигался, гарантировала необходимое отсутствие ненужных примесей, и эффективность такой технологии была подтверждена соответствующими исследованиями и экспертизами. Но экономика все-таки побуждала искать новые источники сырья», — отмечает директор завода Андрей Земцов.
По его словам, поставщик — АО «Ураласбест» — в марте 2019 года теоретически допустил, что в его щебне могут содержаться мизерные примеси (до 0,02%) хризотил-асбеста. В связи с этим Роспотребнадзор стал настаивать, чтобы завод принял дополнительные меры контроля на этапах перевозки и перегрузки щебня Баженовского месторождения. Хотя это же сырье повсеместно используется для дорожного и другого строительства.
Последние исследования, проведенные в Сухом Логу в 2018 и 2019 годах, вновь подтвердили, что концентрация волокон хризотил-асбеста в воздухе в сотни раз уступает уровню гигиенических нормативов. Не смотря на это, представители предприятия решили отказаться от сырья даже с минимальными примесями асбеста.
Как отмечают представители завода, в кочкарском щебне асбест вообще отсутствует. При этом с владельцами карьера удалось подписать долгосрочный выгодный договор. Все это, несмотря на возросшее транспортное плечо, позволило сократить расходы предприятия на закупку, доставку и обработку сырья, а также вспомогательные мероприятия.
Отметим, что искусственный оливин, производимый Староцементным заводом, является исходным сырьем для производства пропантов — материала для повышения отдачи нефтяных и газовых скважин. Весь объем производимого оливина предприятие поставляет компании «ФОРЭС».
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