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Сухоложский Староцементный завод перешел на новое сырье для производства искусственного оливина

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Сухоложский Староцементный завод перешел на новое сырье для производства искусственного оливина. Предприятие начало закупать природный щебень на Кочкарском месторождении серпентинита, расположенном в Челябинской области.



«Ранее мы работали со щебнем Баженовского месторождения. Такая производственная цепочка выстраивалась с учетом интересов территории, когда загружались производственные мощности в соседнем Асбесте. Высокая температура, при которой этот щебень предварительно обжигался, гарантировала необходимое отсутствие ненужных примесей, и эффективность такой технологии была подтверждена соответствующими исследованиями и экспертизами. Но экономика все-таки побуждала искать новые источники сырья», — отмечает директор завода Андрей Земцов.



По его словам, поставщик — АО «Ураласбест» — в марте 2019 года теоретически допустил, что в его щебне могут содержаться мизерные примеси (до 0,02%) хризотил-асбеста. В связи с этим Роспотребнадзор стал настаивать, чтобы завод принял дополнительные меры контроля на этапах перевозки и перегрузки щебня Баженовского месторождения. Хотя это же сырье повсеместно используется для дорожного и другого строительства.



Последние исследования, проведенные в Сухом Логу в 2018 и 2019 годах, вновь подтвердили, что концентрация волокон хризотил-асбеста в воздухе в сотни раз уступает уровню гигиенических нормативов. Не смотря на это, представители предприятия решили отказаться от сырья даже с минимальными примесями асбеста.



Как отмечают представители завода, в кочкарском щебне асбест вообще отсутствует. При этом с владельцами карьера удалось подписать долгосрочный выгодный договор. Все это, несмотря на возросшее транспортное плечо, позволило сократить расходы предприятия на закупку, доставку и обработку сырья, а также вспомогательные мероприятия.



Отметим, что искусственный оливин, производимый Староцементным заводом, является исходным сырьем для производства пропантов — материала для повышения отдачи нефтяных и газовых скважин. Весь объем производимого оливина предприятие поставляет компании «ФОРЭС».

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