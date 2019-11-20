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Сухоложский Староцементный завод перешел на новое сырье для производства искусственного оливина

20 ноябрь 2019 (09:23)

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Сухоложский Староцементный завод перешел на новое сырье для производства искусственного оливина. Предприятие начало закупать природный щебень на Кочкарском месторождении серпентинита, расположенном в Челябинской области.

«Ранее мы работали со щебнем Баженовского месторождения. Такая производственная цепочка выстраивалась с учетом интересов территории, когда загружались производственные мощности в соседнем Асбесте. Высокая температура, при которой этот щебень предварительно обжигался, гарантировала необходимое отсутствие ненужных примесей, и эффективность такой технологии была подтверждена соответствующими исследованиями и экспертизами. Но экономика все-таки побуждала искать новые источники сырья», — отмечает директор завода Андрей Земцов.

По его словам, поставщик — АО «Ураласбест» — в марте 2019 года теоретически допустил, что в его щебне могут содержаться мизерные примеси (до 0,02%) хризотил-асбеста. В связи с этим Роспотребнадзор стал настаивать, чтобы завод принял дополнительные меры контроля на этапах перевозки и перегрузки щебня Баженовского месторождения. Хотя это же сырье повсеместно используется для дорожного и другого строительства.

Последние исследования, проведенные в Сухом Логу в 2018 и 2019 годах, вновь подтвердили, что концентрация волокон хризотил-асбеста в воздухе в сотни раз уступает уровню гигиенических нормативов. Не смотря на это, представители предприятия решили отказаться от сырья даже с минимальными примесями асбеста.

Как отмечают представители завода, в кочкарском щебне асбест вообще отсутствует. При этом с владельцами карьера удалось подписать долгосрочный выгодный договор. Все это, несмотря на возросшее транспортное плечо, позволило сократить расходы предприятия на закупку, доставку и обработку сырья, а также вспомогательные мероприятия.

Отметим, что искусственный оливин, производимый Староцементным заводом, является исходным сырьем для производства пропантов — материала для повышения отдачи нефтяных и газовых скважин. Весь объем производимого оливина предприятие поставляет компании «ФОРЭС».

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