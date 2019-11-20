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Власти Екатеринбурга расторгли контракт с перевозчиком, обслуживающим автобусный маршрут № 53
20 ноябрь 2019 (09:48)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Власти Екатеринбурга расторгли контракт с пассажирским перевозчиком, обслуживающим автобусный маршрут № 53. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Данный маршрут следует от улицы Нескучной (микрорайон Солнечный) до улицы Вокзальной. Название компании в администрации не раскрывают, однако документы о ее внесении в реестр недобросовестных поставщиков уже направлены в УФАС по Свердловской области.
Напомним, что в 2018 году администрация Екатеринбурга перешла на контрактную форму работы с предприятиями общественного транспорта. Перевозчик обязан соблюдать время начала и окончания движения, расписание, интервалы движения, время нахождения автобусов на остановках для посадки и высадки пассажиров, требования к состоянию транспортных средств, их внешнему и внутреннему оформлению.
«Ряд автоперевозчиков на сегодняшний день, к сожалению, не справляются с условиями контракта. В случае, если они не устраняют допущенных нарушений, администрация Екатеринбурга вынуждена расторгать с ними муниципальный контракт — терпеть недобросовестных перевозчиков мы не намерены. В первую очередь такие жесткие меры направлены на улучшение качества обслуживания и безопасности перевозки пассажиров»», — отметил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
Добавим, что в октябре 2019 года МКУ «Муниципальная транспортная инспекция» провела 206 проверок исполнения договорных условий пассажирскими транспортными предприятиями Екатеринбурга.
Данный маршрут следует от улицы Нескучной (микрорайон Солнечный) до улицы Вокзальной. Название компании в администрации не раскрывают, однако документы о ее внесении в реестр недобросовестных поставщиков уже направлены в УФАС по Свердловской области.
Напомним, что в 2018 году администрация Екатеринбурга перешла на контрактную форму работы с предприятиями общественного транспорта. Перевозчик обязан соблюдать время начала и окончания движения, расписание, интервалы движения, время нахождения автобусов на остановках для посадки и высадки пассажиров, требования к состоянию транспортных средств, их внешнему и внутреннему оформлению.
«Ряд автоперевозчиков на сегодняшний день, к сожалению, не справляются с условиями контракта. В случае, если они не устраняют допущенных нарушений, администрация Екатеринбурга вынуждена расторгать с ними муниципальный контракт — терпеть недобросовестных перевозчиков мы не намерены. В первую очередь такие жесткие меры направлены на улучшение качества обслуживания и безопасности перевозки пассажиров»», — отметил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
Добавим, что в октябре 2019 года МКУ «Муниципальная транспортная инспекция» провела 206 проверок исполнения договорных условий пассажирскими транспортными предприятиями Екатеринбурга.
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