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Финансовый гид УБРиР назвали лучшим региональным образовательным проектом

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. «Гид по финансам» от Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал лучшим региональным образовательным проектом.



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, с 14 по 16 ноября 2019 года в Краснодаре прошел форум «Развитие регионов. Лучшее для России», в ходе которого были названы лучшие национальные проекты. При этом социальный проект УБРиР «Гид по финансам. Советы от УБРиР» победил в номинации «Лучший региональный финансово-образовательный проект».



«Согласно исследованиям аналитических агентств, россияне не всегда хорошо понимают аспекты работы с финансовыми организациями и их продуктами. По данным НАФИ, 44% опрошенных говорит о том, что испытывает потребность в повышении уровня знаний и навыков в финансовой сфере. Поэтому главная цель, которую мы ставили при запуске «Гида по финансам», — сформировать финансовую культуру в обществе и повысить уровень финансовой грамотности населения. И нам было важно проводить все мероприятия абсолютно бесплатно, чтобы каждый желающий в любое время мог присоединиться к нам и начать лучше разбираться в финансах. Признание лидеров рынка говорит нам, что проект появился своевременно и мы находимся на правильном пути», — подчеркнула руководитель PR-направления УБРиР Элина Кущенко.



Как уточнили в пресс-службе банка, «Гид по финансам. Советы от УБРиР» — это масштабный социальный некоммерческий проект повышения финансовой грамотности, который включает бесплатные обучающие мероприятия различного формата как для взрослой, так и для детской аудитории. В рамках проекта каждый участник может выбрать комфортный для себя формат обучения: курсы, семинары, мастер-классы в офисах УБРиР или вебинары и прямые эфиры. Для малышей и школьников был создан детский клуб, где проводятся мастер-классы, квесты, организована игротека.



«Проект стартовал в сентябре 2018 года. С момента запуска было проведено 69 мероприятий для детей и взрослых. В оффлайн-мероприятиях поучаствовала 1 тыс. 400 человек. Прямые эфиры, которые регулярно проводятся в социальных сетях, насчитывают более 190 тыс. просмотров», — сообщили в пресс-службе УБРиР.



Напомним, РИА «БанкИнформСервис» поместило проект «Гид по финансам. Советы от УБРиР» в тройку лучших событий, произошедших в банковской отрасли Свердловской области в 2018 году. Кроме того, в 2019 году проект УБРиР победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Корпоративные проекты».

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