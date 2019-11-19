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Агентство недвижимости «Азимут» оштрафовали за незаконную выдачу микрозаймов в Арамили

19 ноябрь 2019 (16:58)

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. Сысертская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что агентство недвижимости «Азимут» незаконно вело деятельность по выдаче микрозаймов в Арамили.

«В соответствии с данными Банка России, в официальном государственном реестре микрофинансовых организаций указанное юридическое лицо не состоит, исключено из реестра еще в апреле 2015 года», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по статье 14.56 КоАП РФ «Осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление».

«Мировой судья оштрафовал организацию на 100 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило. В настоящее время юридическое лицо выдачу займов не осуществляет», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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