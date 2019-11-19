Новости дня

Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» вложит 165 млн рублей в модернизацию двух производственных линий

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. В начале ноября Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» начало модернизацию двух производственных линий. Существенной частью плановой реконструкции станет обновление вентиляции и аспирационных систем, сообщает пресс-служба компании.



«Производственное оборудование мы модернизируем постоянно. Именно поэтому как минимум одна из линий у нас всегда ремонтируется или перестраивается. И все же такой длительный вывод потребовал отдельной подготовки, в том числе разработки специального графика, позволяющего организовать работу нескольких подрядчиков», — отмечает директор Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Александр Константинов.



В ходе реконструкции производственных линий уже действующее оборудование будет размещено более компактно. Это позволит установить на площадках дополнительные агрегаты.



«При этом будет существенно — в два-три раза — увеличена мощность пылегазоочистных установок. Среди прочего это позволит подразделению завершить свой этап большого проекта, связанного с установкой мощных рукавных фильтров на башенных распылительных сушилах (БРС). В сложных условиях высокой влажности и температуры ими заменяют прежние газопромыватели. Они тоже обеспечивают соблюдение природоохранных нормативов. Но благодаря новым фильтрам и работе аспирационной службы на предприятии создается значительный запас экологических мощностей», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».



Ранее сообщалось, что минувшим летом свою часть этого проекта завершило Асбестовское отделение «ФОРЭС». Как подтверждают соответствующие замеры, пять фильтров, установленных на его БРС в 2018-2019 годах, работают устойчиво в соответствии со своими паспортными данными.



Как отмечают представители компании, в Сухоложском подразделении сегодня действуют четыре из шести таких фильтров. Пятый и шестой будут введены в строй в будущем году, когда две линии, остановленные в ноябре, снова заработают.



В целом в начавшуюся реконструкцию этих линий будет вложено 165 млн руб. А общие затраты на закупку и установку 11 рукавных фильтров на БРС в Асбесте и в Сухом Логу превышают 110 млн руб. В июле за реализацию этого проекта, получившего название «Фильтры для облаков», компания «ФОРЭС» была отмечена общественной премией ECO BEST AWARD 2019. Эта премия вручается за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:47</span><br /><strong>Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» вложит 165 млн рублей в модернизацию двух производственных линий</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. В начале ноября Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» начало модернизацию двух производственных линий. Существенной частью плановой реконструкции станет обновление вентиляции и аспирационных систем, сообщает пресс-служба компании. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091414-suholozhskoe-podrazdelenie-kompanii-fores-vlozhit-165-mln-rubley-v-modernizaciyu-dvuh-proizvodstvennyh-liniy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: