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Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» вложит 165 млн рублей в модернизацию двух производственных линий
19 ноябрь 2019 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. В начале ноября Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» начало модернизацию двух производственных линий. Существенной частью плановой реконструкции станет обновление вентиляции и аспирационных систем, сообщает пресс-служба компании.
«Производственное оборудование мы модернизируем постоянно. Именно поэтому как минимум одна из линий у нас всегда ремонтируется или перестраивается. И все же такой длительный вывод потребовал отдельной подготовки, в том числе разработки специального графика, позволяющего организовать работу нескольких подрядчиков», — отмечает директор Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Александр Константинов.
В ходе реконструкции производственных линий уже действующее оборудование будет размещено более компактно. Это позволит установить на площадках дополнительные агрегаты.
«При этом будет существенно — в два-три раза — увеличена мощность пылегазоочистных установок. Среди прочего это позволит подразделению завершить свой этап большого проекта, связанного с установкой мощных рукавных фильтров на башенных распылительных сушилах (БРС). В сложных условиях высокой влажности и температуры ими заменяют прежние газопромыватели. Они тоже обеспечивают соблюдение природоохранных нормативов. Но благодаря новым фильтрам и работе аспирационной службы на предприятии создается значительный запас экологических мощностей», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
Ранее сообщалось, что минувшим летом свою часть этого проекта завершило Асбестовское отделение «ФОРЭС». Как подтверждают соответствующие замеры, пять фильтров, установленных на его БРС в 2018-2019 годах, работают устойчиво в соответствии со своими паспортными данными.
Как отмечают представители компании, в Сухоложском подразделении сегодня действуют четыре из шести таких фильтров. Пятый и шестой будут введены в строй в будущем году, когда две линии, остановленные в ноябре, снова заработают.
В целом в начавшуюся реконструкцию этих линий будет вложено 165 млн руб. А общие затраты на закупку и установку 11 рукавных фильтров на БРС в Асбесте и в Сухом Логу превышают 110 млн руб. В июле за реализацию этого проекта, получившего название «Фильтры для облаков», компания «ФОРЭС» была отмечена общественной премией ECO BEST AWARD 2019. Эта премия вручается за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения.
«Производственное оборудование мы модернизируем постоянно. Именно поэтому как минимум одна из линий у нас всегда ремонтируется или перестраивается. И все же такой длительный вывод потребовал отдельной подготовки, в том числе разработки специального графика, позволяющего организовать работу нескольких подрядчиков», — отмечает директор Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Александр Константинов.
В ходе реконструкции производственных линий уже действующее оборудование будет размещено более компактно. Это позволит установить на площадках дополнительные агрегаты.
«При этом будет существенно — в два-три раза — увеличена мощность пылегазоочистных установок. Среди прочего это позволит подразделению завершить свой этап большого проекта, связанного с установкой мощных рукавных фильтров на башенных распылительных сушилах (БРС). В сложных условиях высокой влажности и температуры ими заменяют прежние газопромыватели. Они тоже обеспечивают соблюдение природоохранных нормативов. Но благодаря новым фильтрам и работе аспирационной службы на предприятии создается значительный запас экологических мощностей», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
Ранее сообщалось, что минувшим летом свою часть этого проекта завершило Асбестовское отделение «ФОРЭС». Как подтверждают соответствующие замеры, пять фильтров, установленных на его БРС в 2018-2019 годах, работают устойчиво в соответствии со своими паспортными данными.
Как отмечают представители компании, в Сухоложском подразделении сегодня действуют четыре из шести таких фильтров. Пятый и шестой будут введены в строй в будущем году, когда две линии, остановленные в ноябре, снова заработают.
В целом в начавшуюся реконструкцию этих линий будет вложено 165 млн руб. А общие затраты на закупку и установку 11 рукавных фильтров на БРС в Асбесте и в Сухом Логу превышают 110 млн руб. В июле за реализацию этого проекта, получившего название «Фильтры для облаков», компания «ФОРЭС» была отмечена общественной премией ECO BEST AWARD 2019. Эта премия вручается за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения.
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